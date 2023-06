RioMar traz shows e evento de k-pop para o Dia dos Namorados; veja a programação

A- A+

O shopping RioMar, localizado no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, inicia as comemorações do Dia dos Namorados. A partir desta sexta-feira (9), o centro de compras recebe eventos culturais especialmente voltados para os apaixonados.

Um dos destaques é a programação de shows do projeto “Amor e Música”. A primeira atração será o cantor Paulo Ricardo, que sobe ao palco montado no piso L3, às 19h desta sexta-feira (9).

Já no sábado (10), Altemar Dutra Jr e Adilson Ramos comandam a “Seresta dos Namorados”, a partir das 18h. Canções românticas como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Que queres tu de mim” fazem parte do repertório.



Para finalizar, o RioMar sedia a primeira edição do K-Pop Lovers, evento voltado para os casais que compartilham o amor pela cultura pop coreana. Será no domingo (11), a partir das 15h, com apresentações dos grupos Eleven, Heirs, Move, Soldiers, Faster-Z e Faster-X, 5seasons, Lótis Dance Team, UNnamed, K-Unit.

Os ingressos para todas essas programações são gratuitos. Os interessados podem reservar seus lugares através do app do RioMar.

Veja também

MÚSICA Rapper Tupac Shakur é homenageado com estrela na Calçada da Fama