A- A+

Cultura+ Riqueza do roteiro da série "DNA do Crime" se apoia na psicologia de heróis e vilões Grande diferencial da série é a presença de ex-membros do crime organizado, hoje reabilitados, na produção

Como boa parte das séries policiais produzidas no mundo inteiro, DNA do Crime conta com diversos consultores que integram ou já integraram as forças policiais. Seu grande diferencial, no entanto, está na presença de ex-membros do crime organizado, hoje reabilitados, que fazem parte da equipe da produção.

"Faz muita diferença. A gente conhece pessoas que falam pra gente 'Ó, aqui, nessa situação, a gente fazia assim, fazia assado'. E, dessa forma, conseguimos fazer a série bem realista. Isso vai para a cena. Porque eles interferem [na gravação]", diz Alex Nader, intérprete de Isaac, chefe da Quadrilha Fantasma e principal vilão da nova temporada.

O ator Thomaz Aquino concorda. "Eu não conseguiria construir esse personagem, o Sem Alma, com tantas camadas verídicas se não fossem, claro, as preparadoras [de elenco] Maria Laura e Carol, mas também essa vivência de conversa como eu estou tendo com você, de conversar numa boa, de deixar à vontade para falar alguma coisa que aconteceu, que eles queiram compartilhar. Então isso, para mim, é muito enriquecedor."

Maeve Jinkings, que vive a policial federal Suellen, também destaca a importância da convivência com pessoas envolvidas nesse cenário (no seu caso, policiais) no desenvolvimento de seu trabalho. "Eu fui conversar particularmente com mulheres. Fiquei amiga das meninas da Interpol."

"A gente tem treinamento real, com o Araújo, que é o nosso consultor, um policial da ativa, de elite, de São Paulo, e temos ex-policiais também no nosso elenco. Você acaba sacando algumas coisas."

"Quando chega o momento de construir a temporada, aquilo que a gente fez na temporada anterior nos aponta o caminho da próxima", conta Manoel Rangel. "A psicologia de cada personagem nos indica o andamento e o que aconteceu com eles. E com isso a gente funde os eventos reais com nossos personagens, cuidando da liberdade de continuar sendo uma história ficcional."

Cumplicidade

De acordo com o diretor, a forma como os personagens encerraram a primeira temporada mostra o caminho que eles seguirão nos episódios seguintes. Para Suellen e Benício (Rômulo Braga), que começam a série com uma relação conflituosa, mas desenvolvem uma parceria próxima no decorrer da trama, seu desdobramento era claro: reforçar a confiança construída.

"A partir dessa simbiose, você vai descobrindo, explorando a psicologia desses dois personagens, muito um em relação ao outro", afirmou Maeve. "Estão muito juntos. Eles precisam confiar. É isso: a vida de um depende do outro."

Braga concorda com a colega. "Nós dois, como profissionais trabalhadores do audiovisual, também temos uma química que é natural. Alguma coisa acontece no nosso organismo que faz a gente ter essa química de jogo, de escuta. Não sei se é escola, o jeito que vê a vida... E essa manifestação de fato aparece nos personagens", explica.

Além dos protagonistas, os vilões também passam por momentos de mudanças entre a primeira e a segunda temporada. Sem Alma, por exemplo, é preso pouco depois de saber que será pai e isso o faz vislumbrar uma vida fora da criminalidade. "A gente vê uma profundidade humana dentro desse cara, problemas reais, emoções reais", diz Aquino.

"Para a segunda temporada, quando ele é preso e tenta cumprir sua pena, ele procura, de certa maneira, dizer 'Vou focar a minha família, sou um cara família, não vai faltar nada para minha família'." Apesar dos desejos do personagem, no entanto, os acontecimentos de DNA do Crime mostram que nem sempre essa saída é fácil.

Diferentemente de Sem Alma, Isaac já representa outro tipo de criminoso, aquele que quer seguir no crime e que se deleita em enriquecer fora da lei. Segundo Nader, interpretar o vilão foi "muito divertido", muito pela possibilidade de explorar suas diferentes camadas. "Ele tem uma complexidade, é engraçado, não tem paciência com as pessoas."[O ISAAC]

Investimento

Com veteranos da indústria, os atores de DNA do Crime tem visões um pouco diferentes sobre suas entradas na série. Para Nader, que já trabalhou com Dhalia na série Arcanjo Renegado, a relação com o cineasta tornou sua experiência na produção da Netflix semelhante à que teve no Globoplay. A diferença na nova casa é o maior orçamento disponível.

"Eu não sei falar em números, mas com certeza a produção do DNA do Crime é muito maior do que os outros projetos em que já trabalhei. Com dinheiro a gente consegue explodir um helicóptero As grandes produções dão certo por isso. Porque têm muita coisa acontecendo, muita cena de ação, muita explosão. E isso exige investimento", explica Nader.

"Cada projeto tem a sua particularidade", afirma Aquino, que, em 2019, estrelou Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. "Quanto mais investimento tiver, maiores as possibilidades de apresentar aos espectadores uma série incrível, realista, com a qual a gente vai ficar boquiaberta."

Assim como Nader, Braga também tem experiência com séries policiais. Ele estrelou Rota 66: A Polícia Que Mata. Para o ator, a boa novidade trazida por DNA do Crime foi a oportunidade de interpretar "um personagem completo".

"Eu acho que, no começo da sua carreira, você quer trabalhar, ter experiência, ter a hora de voo", afirma Maeve Jinkings, atualmente no ar como Cecília na novela Vale Tudo. A atriz fez seu currículo com diversos dramas, como Carvão, Aquarius, O Som ao Redor e, claro, Ainda Estou Aqui.

Ela conta que o convite para protagonizar DNA do Crime veio no momento em que estava querendo explorar uma linguagem mais pop, com um desafio extra: "Fazer uma personagem feminina, num gênero historicamente masculino".

O fato de a série ser inspirada em crimes reais que acontecem na América do Sul mostra um importante retrato cultural. Apropriando-se de um gênero hollywoodiano, a produção mergulha nas peculiaridades do crime brasileiro, incluindo suas origens sociais.

"A série está focada em mergulhar na psicologia dessas figuras", diz Maeve. "Entender coisas que acontecem no nosso continente, no nosso país, das quais eu não tinha a mais vaga noção."

Veja também