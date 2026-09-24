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SAÚDE Rita Guedes: entenda a blefaroplastia, cirurgia nas pálpebras que causou complicações para a atriz Procedimento foi feito em fevereiro, mas o caso voltou a repercutir depois que a artista publicou um vídeo explicando por que passou a usar óculos escuros

A atriz Rita Guedes, de 54 anos, voltou a falar sobre as complicações que enfrentou com a realização de uma blefaroplastia — cirurgia realizada nas pálpebras — em fevereiro deste ano. O caso voltou a repercutir depois que a artista publicou um vídeo em suas redes sociais explicando por que passou a usar óculos escuros direto.

Durante suas participações no “Dança dos Famosos”, da TV Globo, ela passou a usar óculos escuros por causa dos problemas enfrentados no olho.

Segundo Guedes, o procedimento acabou se transformando em um verdadeiro “pesadelo”. Na época, ela sofreu uma série de intercorrências, precisou ser internada e chegou a correr risco de perder parte da visão do olho direito. Ela ainda contou que precisou procurar outros especialistas para tratar as complicações.

“Todo mundo diz que é uma cirurgia simples porque você tira um pouco da pele de cima do olho e um pouquinho embaixo do olho. É uma coisa simples, até então, que muita gente estava fazendo até com médicos que não eram oculoplastas ou oftamologistas especializados em cirurgia nos olhos e foi o meu caso”, afirmou.

O que é a blefaroplastia?

A blefaroplastia, ou cirurgia de pálpebras, foi considerada o procedimento cirúrgico mais realizado do mundo, de acordo com ranking divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) do ano de 2024.

Como o nome indica, a cirurgia de pálpebras (blefaroplastia) é a remoção do excesso de pele ou gordura presente nas pálpebras. Ela é procurada tanto por questões estéticas, ligadas às pálpebras caídas darem um aspecto envelhecido aos olhos, quanto pelas pálpebras terem se tornado um empecilho para os campos de visão.

A cirurgia dura de 30 minutos a 2 horas e exige anestesia local. Dessa forma, são retirados os excessos de pele ou gordura nas áreas delimitadas pelo cirurgião.





Segundo a atriz, sua cirurgia levou cerca de seis horas para ser concluída. “O que aconteceu na cirurgia nem eu sei porque também não me foi informado”, contou.

Riscos

As consequências esperadas da cirurgia são hematomas e inchaço nas primeiras semanas. Contudo, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), existem complicações associadas à blefaroplastia. Dentre elas, estão:

Dificuldade para fechar a pálpebra;

Irritação nas pálpebras;

Ectrópio palpebral (pálpebra virada para fora)

Ptose (queda) palpebral; e

Lesão ocular.

Rita afirmou pelas redes sociais que percebeu um inchaço no rosto após o procedimento, mas que os médicos afirmaram que era um sintoma natural do pós-operatório. O problema é que esse inchaço não diminuiu com o passar do tempo e começou a atingir diferentes regiões do rosto, inclusive o queixo.

“Era assustador. Era só vermelha e a íris e muita dor no fundo dos olhos. Fui em um oftalmologista, fizemos alguns exames, ultrassom e foi diagnosticado que eu estava com uma inflamação gravíssima, que eu estava com ceratite ocular, que é uma inflamação na córnea, como também eu estava com um edema gravíssimo na conjuntiva”, disse.

A atriz também contou que passou a enxergar de forma turva e teve visão duplicada.

"A minha situação estava gravíssima a ponto de poder perder parte da visão ou ficar estrábica. Fiquei internada cinco dias, muito mal, com perigo de perder a visão”, afirmou.

Pós-operatório

O pós-operatório costuma ser considerado tranquilo e rápido, porém, cuidados simples ajudam a reduzir o inchaço e favorecer a cicatrização nas primeiras semanas. Evitar esforços físicos nos primeiros dias, manter compressas frias e dormir com a cabeça elevada, por exemplo, são alguns deles.

Especialistas afirmam que, em casos sem complicações, os pacientes retornam às atividades sociais e profissionais em cerca de 10 dias, embora o resultado final leve algumas semanas para se estabilizar.

A atriz recomendou que as pessoas pesquisem cuidadosamente o profissional escolhido antes de se submeterem a uma cirurgia e procurem informações sobre sua formação e especialização.

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