Rita Lee anuncia lançamento de 'outra autobiografia'

A cantora Rita Lee, que recentemente esteve internada num hospital em São Paulo e já voltou para casa, anunciou nesta terça-feira (7) o lançamento de "outra autobiografia", editada pela Globo Livros. O livro já encontra-se em pré-venda e será oficialmente liberado em 22 de maio.

Seu conteúdo é focado nos últimos três anos — entre a pandemia e o diagnóstico de câncer. Em abril de 2022, Rita celebrou a cura. No Instagram, ela resumiu a novidade: "Surprise", escreveu.

"Como também é um livro biográfico, Rita faz uma brincadeira com o título de 'Rita Lee: uma autobiografia' (2016), trocando 'uma' por 'outra'", afirma o anúncio.

Outra imagem divulgada contém uma declaração do personagem Phantom sobre Rita Lee:

"Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, ela não poupa detalhes de seu tratamento", diz. "Com franqueza e honestidade, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Ao nos entregar esse livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita!"