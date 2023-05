A- A+

Cultura Rita Lee e Charles III: cantora já foi a favorita do rei? Entenda Durante coroação, marido da cantora relembra apreço do monarca pela brasileira

Marido de Rita Lee, Roberto de Caravalho aproveitou a coroação de Charles III para reviver uma curiosidade do currículo da artista. Ele compartilhou em seu Instagram o recorte em inglês de uma antiga edição de jornal com a notícia de que Rita seria a cantora favorita do - então - príncipe.

A história já circula na internet faz um tempo. O recorte data de 1988 e teria sido tirado do jornal inglês Daily Mirror. A reportagem traz uma revelação tirada da biografia da empresária da noite Régine, intitulada "Call me by my first name", conhecida como a inventora da discoteca moderna. No livro, a francesa recorda a noite em que Charles conheceu uma de suas boates e conta que o príncipe teria perguntado se na casa havia discos de Rita Lee. "Colocamos o último álbum dela para tocar e ele já sabia as letras de cor".

O jornal britânico se surpreendeu com a menção à brasileira. "Rita who?", escreveu o jornalista, indagando se Régine não teria por acaso confundido a cantora com outras mais renomadas, como Peggy Lee. O que não faria sentido, já que a própria Régine afirma no livro que Charles "pareceu apreciar especialmente os sambas brasileiros".

Hoje, a história circula na internet com novos detalhes, mas sem fontes precisas. O que se conta é que Rita Lee seria a cantora "favorita" de Charles e que a música tocada era "Lança-Perfume", grande sucesso nas pistas europeias na época.

O hit saiu no álbum "Rita Lee", de 1980, produzido por Guto Graça Melo e pelo próprio Roberto de Carvalho. O sucesso da música e do álbum tornou o nome de Rita conhecido em vários países europeus. Ouviu, Daily Mirror?

