A cantora Rita Lee foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24). Com 75 anos, a rainha do rock brasileiro foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Durante o tratamento, Rita evitou aparecer na mídia e ficou longe dos holofotes. Em abril de 2022, ela compartilhou a notícia de que estava curada, mas evitou comemorar o diagnóstico.

No dia 13 de fevereiro deste ano, o seu marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, publicou em seu instagram uma foto que mostrava a cantora com cabelos curtos devido ao tratamento de quimoterapia. Ainda nesta sexta-feira, mais uma postagem em suas redes agradecendo o carinho e acalmando o coração dos fãs.

Nas redes sociais, Roberto de Carvalho informou os fãs da cantora sobre a internação. "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", escreveu.



Segundo o jornal O Globo, fontes próximas à família da cantora, a internação aconteceu porque, nos últimos quatro dias, ela perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil. Segundo a publicação, "os médicos acharam que, preventivamente, era mais adequado mantê-la em observação".

