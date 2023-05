Rita Lee em 'Vamp': relembre ponta da cantora na novela

A- A+

Grande sucesso do início dos anos 1990, a novela "Vamp" encantou o público jovem e teve diversas participações especiais. Entre elas, a cantora Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira, 8. A comédia sobre vampiros misturou humor, suspense e rock para abordar conflitos familiares e dramas típicos da juventude, tornando Rita uma escolha óbvia para uma ponta.

A cantora participou como Lita ree, uma espécie de alter ego. No capítulo, ela aparece de surpresa na fictícia Armação dos Anjos, onde acontece a trama, para delírio dos personagens. Lita/Rita distribui autógrafos e traz uma música para a sua amiga Natasha (Cláudia Ohana), que vendeu sua alma ao terrível Conde Vladimir Polanski (Ney Latorraca) para ter sucesso como cantora de rock.

Mais tarde ela dá uma palhinha no violão e faz uma revelação a Natasha: ela também é uma vampireza. "Qual é, Natasha, vai me dizer que ainda não me sacou?", diz a lenda do rock, mostrando seus dentes pontiagudos.

