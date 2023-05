A- A+

MÚSICA Rita Lee ganha tributo em show no Taca Mais Música no Recife; saiba detalhes Cantora Cy Andrade comanda a homenagem em show marcado para esta quinta-feira (25)

A "Rainha do Rock", Rita Lee, será celebrada nesta quinta-feira (25) no projeto "Taca Mais Música", do Shopping Tacaruna, em show da cantora Cy Andrade.



Com acesso gratuito, a apresentação - marcada para as 19h - acontece na Área Gourmet (piso térreo) do mall e será a derradeira do projeto, dentro da programação deste mês de maio.





No repertório, Cy Andrade saúda Rita Lee - falecida no último dia 8 de maio - com clássicos diversos que percorreram a trajetória da artista paulista, desde os Mutantes e Tutti Frutti até a parceria de Rita com o companheiro Roberto de Carvalho.

Serviço

Taca Mais Música - Tributo a Rita Lee, por Cy Andrade

Quando; Quinta-feira (25), 19h

Onde: Shopping Tacaruna (Área Gourmet - Piso Térreo)



Acesso gratuito

Veja também

Cinema Novo trailer de "Barbie" mostra a boneca enfrentando o mundo real; assista