A- A+

Reality Show Rita Lee ou Pitty? Gilberto Gil ou Raul Gil? Relembre as gafes de Chaiany no BBB 26 Em conversa com Babu e Samira, sister tomou susto ao descobrir que cantora morreu em 2023; durante o carnaval, a brasiliense confundiu homenagem a Gilsinho, do Salgueiro, com o cantor Péricles

Uma das participantes mais populares do BBB 26, que viu sua base de fãs nas redes subir de pouco mais de 3 mil para três milhões de seguidores, Chaiany costuma viralizar entre o público do reality por conta de confusões e gafes.

A mais recente foi uma confusão entre as cantoras Rita Lee e Pitty. Numa conversa com Babu Santana e Samira na área externa, a sister se surpreendeu ao ouvir que Rita Lee morreu. "Não acredito! Ainda esses dias tava pedindo pra ela vir aqui," disse Chaiany. Quando Babu questionou qual música de Rita a sister conhecia, ela cantou um trecho de "Na sua estante". Foi nesse momento que os brothers perceberam a confusão corrigiram: "Essa é a Pitty!".

Chaiany: "Ela podia vir aqui, né."

Babu: "Quem?"

Samira: "Rita."

Babu: "Que Rita?"

Samira: "Rita Lee."

Babu: "Já morreu."

Chaiany: "Rita Lee num morreu não! A Rita Lee morreu? Mentira! Eu tava pedindo pra ela vir aqui. Deus me perdoe!" #BBB26pic.twitter.com/crRQX08Bzz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 22, 2026



O episódio foi apenas um de uma sequência de lapsos envolvendo referências musicais na conversa entre Chaiany, Babu e Samira. Na mesma conversa, Chaiany já havia confundido o cantor Gilberto Gil com o apresentador Raul Gil. O momento viralizou nas redes sociais.

Outra "confusão musical" recente de Chaiany se deu durante o carnaval, quando Gabriela, vencedora da prova do anjo, recebeu o um convite para ver o desfile da Portela e Mangueira na Sapucaí, e convidou a amiga para acompanhá-la.





Na volta à casa, Chaiany confundiu-se ao comentar o desfile da azul e branco de Madureira, ao achar que a tradicional água da agremiação era um gavião e que a homenagem a Gilsinho, intérprete da agremiação que morreu em setembro do ano passado e teve sua imagem exibida na comissão de frente fosse, na verdade, o cantor Péricles. Mais tarde, a dupla repetiu a gafe em uma entrada ao vivo de Tadeu Schmidt.

Outra gafe da sister foi em relação à pronúncia do nome do ex-participante Brigido, durante a votação. O vídeo acabou se tornando meme como “Bridgerton”, em referência à série de época da Netflix, que circulou em posts humorísticos no X e outras redes.

Veja também