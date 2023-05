A- A+

Rita Lee Rita Lee planejou o próprio velório sem flores ou velas acesas e com projeção de data do aniversário Despedida da rainha do rock acontece nesta quarta-feira, no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo

O velório de Rita Lee, que acontece na manhã desta quarta-feira no Planetário do Ibirapuera, em Sâo Paulo, foi planejado pela própria cantora nos mínimos detalhes. O local foi escolhido por ser um dos favoritos dela na cidade. O filho João disse que já havia visitado o Planetário com a mãe anteriormente e, quando ela era jovem, ia lá com o pai.

Além disso, ela deixou uma série de pedidos. Não há velas acesas no local do velório, apenas luzes de LED. Ela também pediu que não houvesse flores — a familia abriu exceção e colocou alguns lírios em cima do caixão. Rita pediu ainda que fosse feita uma projeção com a data de seu aniversário no teto do planetário, para mostrar a pequenez da morte diante do universo.

Aberto ao público, o velório de Rita Lee começou às 10h da manhã e segue até 17h, conforme informações publicadas no Instagram da cantora. O corpo será cremado, de acordo com a vontade dela, numa cerimônia particular.

