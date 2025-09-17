A- A+

artes cênicas "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical" chega ao Recife para apresentações de 18 a 21 de setembro Estrelado por Mel Lisboa e dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, espetáculo fala sobre a rainha do rock brasileiro

De quinta-feira (18) até domingo (21), o Teatro Luiz Mendonça recebe apresentações de "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical". Com roteiro de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães, a apresentação é estrelada por Mel Lisboa.

No elenco, interpretando personagens icônicos da nossa MPB, estão também Bruno Fraga (Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Carol Portes (Censora Solange), Debora Reis (Hebe Camargo), Flávia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa), Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones), Gustavo Rezende (Raul Seixas), Roquildes Junior (Gilberto Gil) e ainda os atores Lui Vizotto e Priscila Esteves (swing).

A produção conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016. A obra narra os altos e baixos da carreira de Rita. Desde do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Fala da infância e dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração. E continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB”, declara a Mel Lisboa.

Serviço:

"Rita Lee - Uma Autobiografia Musical"

Quando: Quinta-feira (18) até domingo (21)

Onde: Teatro Luiz Mendonça

Ingressos pelo site do teatro

Mais informações em @ritaleeumaautobiografiamusical

*Com infomrações da assessoria de imprensa

