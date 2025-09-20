A- A+

TEATRO ''Rita Lee Uma Autobiografia Musical'' tem sessões duplas para o fim de semana no Recife Musical protagonizado pela atriz Mel Lisboa é baseado no livro de memórias escrito pela rainha do rock brasileiro em 2016

''Rita Lee – Uma Autobiografia Musical'' desembarcou no Recife para uma breve temporada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. O espetáculo protagonizado pela atriz Mel Lisboa, que é baseado no livro de memórias escrito pela rainha do rock brasileiro em 2016, tem sessões duplas neste sábado (20), às 16h e 20h, e no domingo (21), às 15h e 18h.

Em cartaz na capital pernambucana desde quinta-feira (18), o musical tem direção de Márcio Macena e Débora Dubois, além de grandes nomes da música brasileira como personagens da peça. O elenco é formado por Bruno Fraga (Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Carol Portes (Censora Solange), Debora Reis (Hebe Camargo), Flávia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa), Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones), Gustavo Rezende (Raul Seixas) e Roquildes Junior (Gilberto Gil).

Reconhecido

''Rita Lee – Uma Autobiografia Musical'' é a segunda oportunidade de Mel Lisboa interpretar a cantora e compositora brasileira, após a estreia, em 2014, do sucesso de crítica e público ''Rita Lee Mora ao Lado''. Depois de meses com sessões esgotadas em São Paulo, foi a vez da própria Rita contemplar o espetáculo, enaltecer a performance de Lisboa e assistir novamente ao musical - aprovado sem ressalvas pela artista.

O primeiro trabalho rendeu a Mel prêmios como melhor atriz, consolidando a porto-alegrense entre os maiores nomes do teatro nacional. Com direção musical de Marco França e Marcio Guimarães, a nova montagem foi, recentemente, indicada ao Prêmio FITA 2025 por Melhor Espetáculo, Júri Popular, Atriz (Mel Lisboa), Atriz Coadjuvante (Débora Reis) e Iluminação (Luiz Fernando Vaz Junior). A cerimônia da 17ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra será realizada no Rio de Janeiro, em outubro.

Imersão

Há mais de uma década, Mel Lisboa incorpora todas as facetas de Rita e leva para o palco a cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista dos direitos humanos, consagrada uma das maiores artistas brasileiras. Fora das cortinas do teatro, a atriz também aprendeu com a padroeira da liberdade, como Lee gostava de ser chamada.

Mel decidiu virar vegana ao pesquisar sobre a vida de Rita para interpretar a personagem nos palcos. A atriz já teve experiências com o veganismo, mas praticava o vegetarianismo até o início dos ensaios de ''Rita Lee – Uma Autobiografia Musical''. Lisboa explicou a introdução ao novo hábito, durante o programa ''Sem Censura'', na TV Brasil, exibido em julho passado.

''Eu tenho que me aproximar da Rita de outras formas. Durante os ensaios eu vou ficar vegana em respeito a Rita porque era importante para ela'', expôs Mel durante a entrevista sobre a preparação para a nova temporada, que aconteceu após o falecimento da cantora.

A atriz decidiu seguir com o veganismo mesmo após o encerramento dos quase três meses de ensaio e da estreia de ''Rita Lee – Uma Autobiografia Musical'' em 26 de abril no Teatro Porto, em São Paulo.

SERVIÇO

''Rita Lee - Uma Autobiografia Musical''

Quando: 20 de setembro, 16h e 20h; 21 de setembro, 15h e 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Avenida Boa Viagem, Boa Viagem

Ingressos: a partir de R$ 50 no site do teatro

Mais informações: @ritaleeumaautobiografiamusical

Veja também