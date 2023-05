A- A+

trajetória Rita Lee: veja fotos da carreira, vida pessoal e momentos marcantes da rainha do rock brasileiro Artista morreu aos 75 anos nesta terça-feira, vítima de câncer; em 2021, foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão

A cantora Rita Lee, de 75 anos, morreu na noite de segunda-feira (8), vítima de câncer. Em 2021, a cantora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão. Ela descobriu a doença após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Desde então, a artista precisou se afastar dos holofotes e se submeter aos tratamentos necessários. Rita Lee realizou sessões de imunoterapia e radioterapia, duas formas de tratar a doença, uma das mais comuns no Brasil.

