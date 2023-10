A- A+

MÚSICA Ritchie traz a Pernambuco turnê que comemora os 40 anos do hit "Menina Veneno"; saiba quando e onde Música lançada em 1983 marcou a carreira do cantor e compositor inglês radicado no Brasil

Hit das rádios nos anos 1980, a canção “Menina Veneno” completou 40 anos. Para celebrar as quatro décadas do seu maior sucesso, o cantor e compositor Ritchie tem percorrido o Brasil com a turnê “A Vida Tem Dessas Coisas”, que chega a Pernambuco no dia 10 de dezembro, com sessão no Teatro Guararapes, às 20h.

O artista inglês radicado no Brasil traz em seu repertório, além da própria “Menina Veneno”, outras músicas que marcaram a sua carreira. Entre elas, estão “A Mulher Invisível”, “Casanova”, “Pelo Interfone” e “Transas”.



Kiko Dias assina a direção de arte da turnê, utilizando a tecnologia atual para reforçar o lado visionário de Ritchie, que sobe ao palco acompanhado por um quinteto de músicos. A iluminação e a fotografia estão sob a responsabilidade de Césio Lima. Já a direção geral é de Jorge Espirito.

Serviço:

Ritchie - Turnê “A Vida Tem Dessas Coisas”

Dia 10 de dezembro, às 20h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções)

Ingressos a partir de R$ 154, à venda na bilheteria do teatro e no site Sympla



Veja também

FINAL DE ANO Saiba quais artistas participarão do especial de Roberto Carlos na Globo neste ano