FAMOSOS Ritual de equinócio: entenda celebração feita por Anitta, Angélica e Juliette Meditação, dança e oração compõem ritual espiritual realizado pela cantora no mesmo dia em que cancelou participação no Coachella por 'motivos pessoais inesperados'

Enquanto os fãs de Anitta ainda estão processando o cancelamento de seu show no festival Coachella, na Califórnia, Estados Unidos, em abril, a cantora juntou nomes como Angélica e Juliette para celebrar o ano novo astrológico. A cerimônia foi realizada em sua casa, no Rio de Janeiro, e foi composta de mantras, "mapa gestacional" e "leitura de oráculo"

Em suas redes, a cantora compartilhou imagens do ritual de equinócio, que festeja o início do outono, e disse que ela e os convidados estavam "elevando a frequência, olhando para dentro" e "libertando-se de tudo aquilo que não querem mais", para "darem espaço ao novo". "A vida é feita de ciclos, não dá para querer verão o ano inteiro", diz a postagem feita na quinta-feira.

Ela ainda agradeceu Max Tóvar, que se define como astróloga, astro-psicóloga e xamã, pela realização dos ritos. A aproximação com a guru se deu há pelo menos dois anos, período em que Anitta passou a se envolver mais com a espiritualidade. Confira agora como funcionam os rituais que ela participa.





Entenda o 'Ano Novo Astral'

Mostrado pela cantora, o "Ano Novo Astral" envolve canto de mantras, meditação e um momento em que a mentora queima sálvia. Além da leitura de cartas chamadas "jogo das realidades", chamadas por Max de "um oráculo" que trabalha, de forma integrada, com "as sete realidades: pessoal, familiar, social, vocacional, financeira, afetiva e espiritual".

"Faça uma limpeza energética em sua casa e em seu coração. Deixe ir o que não serve mais e abra espaço para o novo. Você está pronto para deixar o passado para trás e abraçar o futuro com coragem e esperança?", escreveu a astróloga.

Em 2023, quando participou de um retiro sem energia elétrica e sem telefone, acompanhada de seu irmão, Anitta mencionou que a xamã realiza um "mapa gestacional" que aborda aspectos espirituais, mentais e astrais. Conforme a página de Max, essa leitura é um pré-requisito para participar de qualquer retiro espiritual.

Fora do Coachella por 'motivos pessoais'

O cancelamento da participação no festival americano pegou os fãs da brasileira de surpresa, e ainda não se sabe o motivo exato do declínio ao convite. Ela se apresentaria no palco principal do evento, um dos mais prestigiados do mundo, nos dias 12 e 19 de abril.

"Eu estava realmente ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar", anunciou a cantora em sua conta no X.

As reações na web tem sido variadas. Muitos parecem incrédulos, outros se mostram tristes com a ausência da cantora no evento, e outros preferem apostar em teorias mirabolantes. Os nomes do festival e da cantora permanecem entre os assuntos mais comentados do Brasil no X nesta sexta-feira.

"Semana retrasada, Anitta cancelou um encontro com os fãs pra tomar luz verde na veia, uma fã tinha comprado passagem e viajado 72h pra ver ela. Hoje, ela cancelou o show no Coachella, e os fãs tinham comprado ingresso", comentou um usuário no X. "Era a última chance do Funk Generation ter visibilidade fora da bolha sem depender de viral no TikTok", analisou outro. Houve ainda quem especulasse que a artista estaria doente: "nunca cancelou um show de bairro em 15 anos de carreira".

