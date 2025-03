A- A+

FAMOSOS Ritual hindu e festão com foto proibida: como Anitta celebrou aniversário junto a amigos famosos Cantora dá largada para comemoração da idade de 32 anos com encontro espiritual e noite de música e dança com celebridades

A cantora Anitta deu a largada para o aniversário de 32 anos — idade que ela alcançará no próximo domingo, dia 30 de março — com um evento de arromba, numa casa de festas no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (26). Colegas famosos das artista, entre os quais Luciano Huck e Angélica, Dani Calabresa, Blogueirinha, Juliette, Jade Picon, Regina Casé e Sophie Charlotte, deram o ar da graça na comemoração, que proibiu os convidados de fazerem fotos ou vídeos, como alertavam as várias placas espalhadas pelo recinto.

A regra, aliás, já é praxe em todas as celebrações particulares realizadas por Anitta. A proposta, como a cantora costuma frisar, é dar mais privacidade para todos os convidados — sem chance de a imagem de alguém cair nas redes sociais sem o devido consentimento.

O evento contou com um show de Xanddy, cantor que comandou a última celebração de aniversário da carioca. "Gratidão por mais um ano alegrando meu aniversário", festejou ela, por meio de publicação no Instagram.

No dia anterior, Anitta juntou a família e os amigos mais próximos para um ritual hindu, no jardim de sua casa, com apresentação do músico americano Krishna Das. O contraste entre o momento religioso — com saudação a divindades e orações em rodas — e o festão numa casa de festas provocou uma onda de memes nas redes sociais. Anitta acha graça de tudo o que tem visto a respeito do assunto.



"Já pensou se você chegam num Ensaio [a série de shows carnavalescos batizados de 'Ensaios da Anitta'], e eu começo a colocar mantra!? Que surto, gente! Você acham que eu sou muito doida, né?", gargalhou a cantora, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. "Mas eu sou mesmo, na verdade", acrescentou ela, ressaltando que se considera uma pessoa "que abraça todos os lados de si mesma". "Estou me sentindo muito livre para desenvolver todos os meus lados", concluiu.

