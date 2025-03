A- A+

CELEBRIDADES River, Lake e Rein: saiba o significado dos nomes dos filhos de Gisele Bündchen Supermodelo brasileira teve recentemente seu primeiro filho com o namorado Joaquim Valente e é mãe de dois filhos com Tom Brady

Algo que ninguém pode negar é a criatividade de Gisele Bündchen na hora de escolher os nomes de seus filhos — um assunto que já virou pauta nas redes sociais. A übermodel sempre busca referências na natureza para batizar os pequenos. Foi assim com River, seu primeiro filho com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, e também com Benjamin e Vivian, frutos de seu casamento com o astro do futebol americano Tom Brady.

No caso, River (cujo nome foi revelado pela revista americana People), em português, significa rio. Haveria, entretanto, um primeiro nome para o pequenino, que completou seu primeiro mês de vida recentemente, mas este ainda não foi divulgado.





A escolha do nome de River segue uma tradição entre seus filhos. Seu primogênito, Benjamin, tem “Rein” como nome do meio — uma referência à palavra “rain”, que significa chuva, em inglês. Já Vivian leva “Lake”, que quer dizer “lago”.

Gisele namora Joaquim desde junho de 2023, alguns meses depois de se divorciar oficialmente de Tom Brady. Inicialmente, ela negou que estava se relacionando com o instrutor de jiu-jítsu. Confirmou o namoro apenas em março do ano passado, em uma entrevista ao jornal The New York Times.

“Gisele e Joaquim estão felizes por esse novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família”, disse uma fonte, que preferiu o anonimato, à revista People sobre a gravidez.

