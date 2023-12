"Rizz" é eleita "palavra do ano" pelo dicionário Oxford; saiba o que significa

“Rizz” – um termo coloquial definido como “estilo, charme ou atratividade” – foi coroada a palavra do ano em 2023, anunciou a Oxford University Press (OUP) na segunda-feira.

Seus lexicógrafos escolheram “rizz”, que também transmite “a capacidade de atrair um parceiro romântico ou sexual”, a partir de uma lista de quatro palavras e frases, após ajuda do público.

Uma votação online reduziu a lista de oito finalistas, todos selecionados “para refletir o clima, o espírito ou as preocupações” do ano.

“Rizz foi escolhido pelos especialistas em línguas da OUP como um exemplo interessante de como a linguagem pode ser formada, moldada e compartilhada dentro das comunidades, antes de ser adotada de forma mais ampla”, disse a OUP.

“Etimologicamente, acredita-se que o termo seja uma forma abreviada da palavra ‘carisma’, retirada da parte central da palavra, o que é um padrão incomum de formação de palavras”, observou.

A editora acrescentou que a palavra mostra o crescente impacto da Geração Z em toda a sociedade e como “as gerações mais jovens criam espaços – online ou pessoalmente – onde possuem e definem a linguagem que usam”.



O termo ganhou reconhecimento popular em junho, depois que um entrevistador perguntou ao ator de “Homem-Aranha”, Tom Holland, sobre seu “rizz”. O jovem de 27 anos respondeu que “não tinha nenhum rizz”.

É o segundo ano consecutivo que o público participa na escolha da palavra do ano em Oxford, depois de uma votação pública inaugural no ano passado ter prevalecido o "modo goblin".

Nesse caso, o público teve a oportunidade de escolher o vencedor geral.

Uma esmagadora maioria de 93 por cento optou pela gíria que descreve um comportamento “assumidamente auto-indulgente, preguiçoso, desleixado ou ganancioso”.

As palavras anteriores do ano – escolhidas pelos lexicógrafos de Oxford – incluem “vax” (2021), “emergência climática” (2019) e “selfie” (2013).

No processo seletivo de 2023, mais de 30 mil amantes de palavras ajudaram a decidir competições frente a frente entre quatro pares diferentes de palavras ou frases.

Eles selecionaram “rizz” em vez de “bandeira bege” – um traço de caráter que indica que um parceiro ou potencial parceiro é chato.

Os outros finalistas foram "Swiftie" (um fã entusiasta de Taylor Swift), "prompt" (um programa de IA ou instrução de algoritmo) e "situationship" (um relacionamento romântico ou sexual não considerado formal ou estabelecido).

A OUP disse que "rizz" "cresceu nas redes sociais" e mostra como a Internet pode impulsionar uma linguagem inicialmente marginal "para o mainstream".