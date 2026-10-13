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LUTO RJ Mitte: quem era o ator de 'Breaking Bad' que morreu aos 34 anos Intérprete de Walter White Jr. era defensor dos direitos das pessoas com deficiência; causa da morte não foi divulgada

O ator americano RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série “Breaking Bad”, morreu aos 34 anos, confirmou um de seus representantes à AFP na segunda-feira (12).

A causa da morte não foi divulgada. Mitte tinha paralisia cerebral e também era filantropo e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência.

"Com profunda tristeza, compartilhamos a morte trágica de nosso adorado ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência, RJ Mitte", afirmou Sean Reilly, representante do ator, em comunicado.

Quem era o ator

Mitte ainda era adolescente quando estreou em “Breaking Bad”, em 2008, no papel do filho de Walter White, professor de química que se transforma em líder de um império do narcotráfico. A série foi exibida por cinco temporadas, entre 2008 e 2013, e se tornou uma das produções televisivas mais aclamadas de sua época.

A paralisia cerebral de Mitte, condição que provoca alterações motoras permanentes decorrentes de uma lesão cerebral precoce, também marcou sua trajetória profissional. Segundo Reilly, a experiência pessoal do ator contribuiu para dar autenticidade ao personagem e ampliar a conscientização sobre a deficiência.

— Com base em sua própria experiência de vida com paralisia cerebral, Mitte conferiu autenticidade ao papel e construiu uma plataforma de conscientização e inclusão das pessoas com deficiência — afirmou o representante.

Mitte tornou-se embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children’s, rede de hospitais sem fins lucrativos. Também presidiu a The Mitte Foundation, apoiando iniciativas filantrópicas e comunitárias.

— Também atuou como presidente da The Mitte Foundation, apoiando iniciativas filantrópicas e comunitárias, enquanto usava sua plataforma para desafiar estereótipos e promover uma maior representatividade das pessoas com deficiência — acrescentou Reilly.

Além de “Breaking Bad”, o ator participou das séries “Guardiões da Justiça” e “Switched”, além dos filmes “Os Escolhidos” e “The Oak Room”.

Colegas lamentam a morte

A morte de Mitte provocou manifestações de colegas de elenco. Bryan Cranston, que interpretou Walter White, destacou a dedicação do ator desde o início da série.

— Aquele garoto era bastante inexperiente quando começamos a filmar o episódio piloto, em fevereiro de 2007, mas, pouco a pouco, vimos que ele se tornou um ator realmente excelente — escreveu Cranston no Instagram. Ele também lembrou que Mitte, então com 14 anos, enfrentou o exigente calendário de gravações com determinação.

Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman, parceiro de Walter White nas atividades criminosas da série, disse estar “de coração partido”.

— RJ, eu te amo, meu amigo. Vamos sentir sua falta — afirmou, segundo o The Hollywood Reporter. Na mesma mensagem, acrescentou: — E a você que está lendo isto, por favor, lembre-se de que é amado e de que não está sozinho. Nunca se esqueça disso.

Dean Norris, que viveu Hank Schrader, tio do personagem de Mitte e agente da agência antidrogas americana (DEA), também lamentou a morte.

— Ele era um jovem encantador e fará muita falta. Isso é de partir o coração, não consigo acreditar. Penso nele e em sua família — escreveu nas redes sociais.

A atriz surda Marlee Matlin, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e que trabalhou com Mitte, publicou uma homenagem.

— Nunca haverá outro como RJ Mitte. Você sempre terá um lugar no meu coração — escreveu Matlin, vencedora do Oscar por sua atuação em “Filhos do Silêncio”.

“Breaking Bad” acompanhou a transformação de Walter White, um professor de química que passa a produzir metanfetamina e constrói um império do narcotráfico. A produção é frequentemente apontada como uma obra revolucionária e foi eleita pelo The New York Times a melhor série de televisão do século XXI.

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