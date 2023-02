A- A+

Música RoB lança faixa dupla em parceria com Buguinha Dub As faixas "Vai meu bem/ Do it Baby" chegam respectivamente nas versões português e inglês

Após lançar seu álbum de estreia "RoB Love", a cantora e compositora Rob adubou suas influências na estreia do double single "Vai Meu Bem / Do It Baby", com produção musical assinada por Buguinha Dub. As faixas chegam nas plataformas de música, na próxima sexta-feira (3).

"Vai Meu Bem / Do It Baby", que chega nas versões em português e inglês, respectivamente, traz uma atmosfera sonora para frente, dançante, com elementos do reggae, steppa e muita celebração. A faixa foco, “Vai meu bem”, também ganha um videoclipe com direção assinada por Uhgo, contemplando o clima festivo e quente típico de Brasil e Jamaica.

"Convidei Buguinha para escolher uma faixa do meu álbum autoral - RoB Love - e criar algo novo, a partir de novos arranjos. Ele escolheu ‘Do It' e a transformou em uma batida pra frente, que pedia uma nova forma de cantar. Me debrucei na letra, fiz ajustes, e neste processo entendi que a música, que originalmente é em inglês, precisava também existir em português", contou RoB.

A canção traz com seus arranjos de metais referências também do carnaval de Olinda, do calor, do verão Os metais me transportam ao carnaval de Olinda, ao verão, ao calor.

“Minha primeira ideia foi fazer algo pra frente, com influência do steppa, que rola muito em Londres, Carnaval de Londres, mas é uma batida mundial, e trazer também o nosso reggae “tupiniquim”. O resultado foi uma mescla muito foda, algo que não se conclui num estilo, mas que mistura, tempera. Uma música linda com uma vibe massa, pra frente, dançante. Tem reggae, steppa e celebração”, contou Buguinha Dub.

Parceiro já antigo de RoB, Buguinha produziu anteriormente "MY TREE", uma outra faixa autoral, que já nasceu embalada com os ritmos jamaicanos. "Nossa parceria cresceu, e chamei ele para escolher uma música e recriar os arranjos do zero", completou RoB.

