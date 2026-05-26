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SHOW RoB Love lança "Magik" em Olinda e apresenta nova fase do reggae pernambucano Cantora recifense estreia show do álbum no Alma Arte Café, unindo dub, psicodelia e espiritualidade em uma experiência sonora marcada por referências jamaicanas e identidade nordestina

A cantora e compositora pernambucana RoB Love sobe ao palco do Alma Café, em Olinda, na próxima sexta (29), para apresentar ao público local o espetáculo de lançamento de “Magik”, álbum que consolida uma nova etapa de sua trajetória artística.

Com início previsto para 18h30, a apresentação marca a chegada do disco a Pernambuco após passagens por casas de shows no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP).

Entre tradição e experimentação

Inserida em uma geração de músicos brasileiros que amplia os caminhos do reggae contemporâneo, RoB Love constrói uma obra que dialoga com o dub, o lovers rock e sonoridades psicodélicas.

Sua produção musical aposta em atmosferas sensoriais e em composições voltadas para temas como afeto, espiritualidade e transformação interior.

A artista ganhou projeção nacional com “Magik”, trabalho produzido por Kassin e Mario Caldato Jr..

Gravado entre Recife, Rio de Janeiro e Los Angeles, o álbum reúne doze faixas inéditas e aprofunda a pesquisa sonora desenvolvida por RoB Love ao longo dos últimos anos.

“Em 'Magik', criei uma linguagem musical que me permite falar não só de amor, mas de inquietações e desejos de mudança, de uma forma pacífica, que o reggae permite”, explica a cantora. “É o meu primeiro trabalho autoral onde o reggae é a base fundamental e de fato onde quero fincar a base da minha música.”

Das experimentações do dub ao trabalho solo

Natural do Recife, RoB Love iniciou sua caminhada artística em 2006, integrando o grupo King Size Dub, projeto voltado às experimentações entre reggae e dub. Com a banda, participou de apresentações ao lado de nomes como Manu Chao e Alpha Blondy.

Desde então, passou a investir em uma carreira solo marcada pela combinação entre referências clássicas da música jamaicana e elementos contemporâneos. Em suas canções, grooves densos e climas solares convivem com letras que abordam liberdade, transcendência e consciência espiritual.

“Pra mim o reggae é uma música que toca num lugar profundo, que tem o poder de acessar a nossa essência e transformar. É através dele que encontro espaço para me expressar e colocar as minhas intenções, é onde me conecto com o meu melhor e acesso um canal direto com o meu eu espiritual”, afirma.

“Reggae não é só pra brincar e dançar. É música pra quem quer refletir sobre a vida, crescer, transformar o mundo.”

Pernambuco como paisagem sonora

Apesar da produção internacional e da forte influência da tradição jamaicana, RoB Love afirma que sua música continua profundamente ligada ao Recife e ao imaginário pernambucano. Segundo ela, essa conexão aparece tanto nas letras quanto na construção estética do disco.

“Pernambuco é minha terra e vai estar comigo aonde quer que eu vá. Essa referência reflete-se na minha música naturalmente. É o que eu vivi, é quem eu sou”, diz a cantora. “Acho inclusive que Pernambuco tem similaridades com a Jamaica, um contraste entre praias paradisíacas e uma violenta desigualdade social.”

A artista destaca ainda que “Magik” incorpora sons da natureza e efeitos inspirados na psicodelia para criar uma experiência imersiva.

“Tem sons característicos da minha terra, tem sons da natureza, tem efeitos que flertam com a psicodelia”, afirma.

“Entregar isso aos cuidados de Mario Caldato Jr e Kassin foi buscar uma sonoridade universal pra minha música, através de dois nomes que admiro faz tempo.”

Tributo a Bob Marley influencia nova fase

No repertório do show, além das faixas do novo álbum, RoB Love revisita influências fundamentais de sua formação artística, especialmente a obra de Bob Marley.

A cantora já dedicou ao artista o espetáculo “RoB canta Bob”, projeto que ajudou a fortalecer sua relação com o reggae.

“O projeto ‘RoB canta Bob’ fortalece meus laços com o reggae, com o que acredito. A forma como as palavras de Bob Marley reverberam dentro de mim foi fundamental para reforçar a minha identidade artística”, comenta.

Em Olinda, a apresentação deve reunir elementos de celebração coletiva e espiritualidade, características presentes em toda a construção estética de “Magik”.

Entre referências jamaicanas e a atmosfera cultural pernambucana, RoB Love aposta em um reggae marcado pela fusão entre groove, introspecção e sensibilidade tropical.

SERVIÇO

RoB Love, lançando o álbum “Magik” em Pernambuco

Quando: Sexta-feira (29), a partir das 18h30, com discotecagem de Lala K | Início do show: 20h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no local e pelo site Ticket Simples

Instagram: @roblove_ / @almaartecafe

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