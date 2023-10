Rob Love se apresenta em show comemorativo dos 27 anos do Anjo Solto; confira

A- A+

Nesta sexta-feira (29), o restaurante Anjo Solto do Pina, na Zona Sul do Recife, comemora seu aniversário de 27 anos. A festa tem como atração principal a cantora e compositora recifense Rob Love e as lojas da Galeria Joana D’Arc, onde fica a creperia , estarão abertas excepcionalmente até às 22h para visitação e compras.

Com Charles (bateria), William Paiva (teclados), Vitor Magal (guitarra) e André Alencar (baixo), Roberta promete repertório de pop, synthwave, e, claro, dub e reggae, os ritmos jamaicanos que marcaram sua carreira. Desde clássicos como Bob Marley a versões de outros artistas em seu estilo, a artista canta em português e em inglês e passeia pelo ritmo caribenho com mistura de batidas eletrônicas.

"Preparamos um repertório para lá de especial com versões em reggae de músicas que curtimos e foram sucesso nas últimas décadas, além de músicas autorais minhas", explica Rob.

Participação dos donos da casa

Além dela, a celebração também terá participação do Dj Patrick Tor4 e muito pop e hits dos anos de 1990 e 2000 com os djs convidados, Bella Schneider e João Marinho. Os sócios do Anjo Solto, Angela dos Anjos e Sérgio Souto, marcarão presença na casa junto com os clientes.

"Seguindo tendência das noites que estamos promovendo no Anjo, vamos revisitar o repertório do restaurante com ênfase nos sucessos que embalaram as nossas noites", garante Tor4, curador musical da casa.

Serviço:

Festa de aniversário do Anjo Solto

Quando: sexta-feira (29), a partir das 20h

Onde: Galeria Joana D’arc - Av. Herculano Bandeira, 513 - Pina, Recife - PE

Ingressos: Pelo site do Sympla, a partir de R$ 40 reais (revertido em 2 drinks no dia do evento podendo ser drinks com Jameson, Beefeater, Absolut, Havana Club 3 anos ou Lillet)

Mais informações pelo instagram @anjosoltorecife

