Robbie Robertson Robbie Robertson, guitarrista do The Band, morre aos 80 anos Guitarrista estava cercado pela família no momento de sua morte

Robbie Robertson, guitarrista e principal compositor do influente grupo de rock The Band, morreu aos 80 anos, informou a Variety nesta quarta-feira (9), citando seu empresário.

Como líder da banda canadense-americana, Robertson escreveu suas músicas mais icônicas, incluindo "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" e "Up On Cripple Creek".

Seu empresário disse que ele estava cercado pela família no momento de sua morte, sem citar a causa.

