A- A+

LANÇAMENTO Robbie Williams pega público de surpresa e lança "Britpop" sem avisar Após sucessivos adiamentos, cantor britânico quebra o próprio calendário e disponibiliza novo álbum nas plataformas digitais três semanas antes do previsto

Robbie Williams pegou o público de surpresa nesta sexta (16), ao liberar, de forma inesperada, o álbum “Britpop” nas plataformas de streaming.

O trabalho é o primeiro disco de estúdio do artista em quase dez anos e teve uma trajetória marcada por mudanças de data antes de finalmente chegar ao público.

“Britpop”

Inicialmente planejado para outubro de 2025, o lançamento foi remarcado para fevereiro de 2026, evitando disputa direta com um novo projeto de Taylor Swift.

Agora, a poucas semanas da data mais recente, o cantor decidiu inverter a lógica do mercado e lançar o material sem qualquer campanha prévia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Williams afirmou que a espera já havia sido longa demais e que a vontade de compartilhar o álbum falou mais alto do que o planejamento.

A decisão, segundo ele, veio de forma espontânea, guiada pelo desejo de colocar as músicas em circulação imediatamente.

“Já faz tempo suficiente. Decidi que quero ir agora. Já faz séculos. Agora, por favor, lancem, agora, vamos lá”, declarou Williams.

O disco marca um retorno relevante na discografia do britânico e dialoga diretamente com a estética e o espírito do britpop, movimento que dominou a cena musical do Reino Unido nos anos 1990.

Foi nesse contexto que Williams ganhou projeção, primeiro como integrante do Take That e, depois, como um dos nomes mais populares de carreira solo britânica, em meio à efervescência de grupos como Oasis, Blur e Pulp.

O projeto assume um tom nostálgico e revisita referências que ajudaram a moldar sua identidade artística.

Singles

Antes da chegada do álbum completo, algumas faixas já haviam sido apresentadas ao público, como “Rocket”, com participação de Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, além de “Spies”, “Human” e “Pretty Face”.

O repertório também foi mostrado integralmente em um concerto realizado em Londres, em outubro de 2025.

O trabalho anterior de inéditas de Robbie Williams, “Swings Both Ways”, lançado em 2013, alcançou o topo das paradas no Reino Unido.

Desde então, o cantor se manteve ativo com coletâneas e projetos pontuais, mas longe da intensidade comercial de outros períodos da carreira.

Com “Britpop”, ele volta a disputar atenção em um cenário musical profundamente alterado pela lógica do streaming e das redes sociais.

A estratégia inesperada foi bem recebida pelos fãs, que comemoraram nas plataformas digitais o fim antecipado da espera.



Veja também