Robbie Williams quebra recorde dos Beatles com novo álbum no topo das paradas britânicas
Inspirado na cena dos anos 90, 'Britpop' estreia no topo e se torna o 16º álbum solo do cantor nº1 no Reino Unido
O cantor Robbie Williams alcançou um feito histórico nas paradas britânicas ao superar os Beatles e se tornar o artista com o maior número de álbuns em primeiro lugar no Reino Unido.
Lançado na última sexta-feira (23), "Britpop" estreou direto no topo e se tornou o 16º álbum solo de Williams a liderar o ranking (que estreou com "Life thru a lens", em 1997) — um recorde inédito na história das paradas do país.
O álbum marca um retorno simbólico às origens da carreira solo do artista, iniciada em 1997, pouco depois de sua saída conturbada do grupo Take That.
"Britpop" faz referência direta à cena musical britânica dos anos 1990 e é descrito por Williams como “o disco que eu queria ter feito quando deixei o Take That”, celebrando uma era dourada da música do Reino Unido, com influências de bandas como Oasis e Elastica.
A capa recria uma imagem icônica de 1995, feita no festival de Glastonbury, quando o cantor apareceu com cabelo platinado e um dente quebrado — episódio que antecedeu sua expulsão do grupo. O álbum traz participações de Gaz Coombes, do Supergrass, e até de Gary Barlow, ex-companheiro de Take That, em uma faixa chamada "Morrissey".
A recepção da crítica foi majoritariamente positiva. O jornal Guardian classificou o disco como “uma viagem caótica, porém irresistível, de volta aos anos 90”, enquanto a Rolling Stone destacou um Robbie Williams “liberto” e entregando algumas de suas melhores canções em anos. A NME foi mais cautelosa, mas elogiou a ousadia do projeto.
Ao longo da carreira, Robbie Williams soma agora 21 álbuns em primeiro lugar no Reino Unido, considerando também os lançamentos com o Take That.
Todos os seus álbuns de estúdio — com exceção de um, "Reality killed the video star, de 2009, que perdeu para a boy band JLS –, alcançaram o topo, além de três coletâneas de maiores sucessos e a trilha sonora da cinebiografia "Better Man". Apenas Paul McCartney tem um número maior no total geral, com 23.
Ainda assim, Williams atingiu a marca em menos tempo do que os Beatles, levando 29 anos contra os 37 necessários para o grupo alcançar seus 15 primeiros números 1.
“Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável”, afirmou o cantor à BBC News. Apesar do recorde, o cantor disse que mantém os pés no chão, citando um comentário espirituoso da filha durante uma conversa sobre o feito: “n° 1 no Reino Unido”, teria lembrado a menina. “Então não dá para me empolgar demais”, brincou.
Williams claramente pretendia quebrar o recorde, adiando a data de lançamento de "Britpop" de outubro, como planejado, após perceber que o álbum competiria com – e inevitavelmente perderia para – "The life of a showgirl", de Taylor Swift.
Com "Britpop" então programado para lançamento em 6 de fevereiro, ele repentinamente antecipou o lançamento para a semana relativamente tranquila de 16 de janeiro.
Veja todos os álbuns nº1 de Robbie Williams e dos Beatles nas paradas
Robbie Williams:
- Life Thru A Lens (1997)
- I've Been Expecting You (1998)
- Sing When You're Winning (2000)
- Swing When You're Winning (2001)
- Escapology (2002)
- Greatest Hits (2004)
- Intensive Care (2005)
- Rudebox (2006)
- In And Out Of Consciousness (2010)
- Take The Crown (2012)
- Swings Both Ways (2013)
- The Heavy Entertainment Show (2016)
- The Christmas Present (2019)
- XXV (2022)
- Better Man: Original Soundtrack (2025)
- Britpop (2026)
The Beatles:
- Please Please Me (1963)
- With The Beatles (1963)
- A Hard Day's Night (1964)
- Beatles For Sale (1964)
- Help! (1965)
- Rubber Soul (1965)
- Revolver (1966)
- Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)
- The Beatles - aka The White Album (1968)
- Abbey Road (1969)
- Let It Be (1970)
- The Beatles At The Hollywood Bowl (1977)
- Live at the BBC (1994)
- Anthology 2 (1996)
- 1 (2000)