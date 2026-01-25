A- A+

MÚSICA Robbie Williams quebra recorde dos Beatles com novo álbum no topo das paradas britânicas Inspirado na cena dos anos 90, 'Britpop' estreia no topo e se torna o 16º álbum solo do cantor nº1 no Reino Unido

O cantor Robbie Williams alcançou um feito histórico nas paradas britânicas ao superar os Beatles e se tornar o artista com o maior número de álbuns em primeiro lugar no Reino Unido.

Lançado na última sexta-feira (23), "Britpop" estreou direto no topo e se tornou o 16º álbum solo de Williams a liderar o ranking (que estreou com "Life thru a lens", em 1997) — um recorde inédito na história das paradas do país.

O álbum marca um retorno simbólico às origens da carreira solo do artista, iniciada em 1997, pouco depois de sua saída conturbada do grupo Take That.

"Britpop" faz referência direta à cena musical britânica dos anos 1990 e é descrito por Williams como “o disco que eu queria ter feito quando deixei o Take That”, celebrando uma era dourada da música do Reino Unido, com influências de bandas como Oasis e Elastica.

A capa recria uma imagem icônica de 1995, feita no festival de Glastonbury, quando o cantor apareceu com cabelo platinado e um dente quebrado — episódio que antecedeu sua expulsão do grupo. O álbum traz participações de Gaz Coombes, do Supergrass, e até de Gary Barlow, ex-companheiro de Take That, em uma faixa chamada "Morrissey".

A recepção da crítica foi majoritariamente positiva. O jornal Guardian classificou o disco como “uma viagem caótica, porém irresistível, de volta aos anos 90”, enquanto a Rolling Stone destacou um Robbie Williams “liberto” e entregando algumas de suas melhores canções em anos. A NME foi mais cautelosa, mas elogiou a ousadia do projeto.

Ao longo da carreira, Robbie Williams soma agora 21 álbuns em primeiro lugar no Reino Unido, considerando também os lançamentos com o Take That.

Todos os seus álbuns de estúdio — com exceção de um, "Reality killed the video star, de 2009, que perdeu para a boy band JLS –, alcançaram o topo, além de três coletâneas de maiores sucessos e a trilha sonora da cinebiografia "Better Man". Apenas Paul McCartney tem um número maior no total geral, com 23.

Ainda assim, Williams atingiu a marca em menos tempo do que os Beatles, levando 29 anos contra os 37 necessários para o grupo alcançar seus 15 primeiros números 1.

“Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável”, afirmou o cantor à BBC News. Apesar do recorde, o cantor disse que mantém os pés no chão, citando um comentário espirituoso da filha durante uma conversa sobre o feito: “n° 1 no Reino Unido”, teria lembrado a menina. “Então não dá para me empolgar demais”, brincou.

Williams claramente pretendia quebrar o recorde, adiando a data de lançamento de "Britpop" de outubro, como planejado, após perceber que o álbum competiria com – e inevitavelmente perderia para – "The life of a showgirl", de Taylor Swift.

Com "Britpop" então programado para lançamento em 6 de fevereiro, ele repentinamente antecipou o lançamento para a semana relativamente tranquila de 16 de janeiro.

Veja todos os álbuns nº1 de Robbie Williams e dos Beatles nas paradas

Robbie Williams:

Life Thru A Lens (1997)

I've Been Expecting You (1998)

Sing When You're Winning (2000)

Swing When You're Winning (2001)

Escapology (2002)

Greatest Hits (2004)

Intensive Care (2005)

Rudebox (2006)

In And Out Of Consciousness (2010)

Take The Crown (2012)

Swings Both Ways (2013)

The Heavy Entertainment Show (2016)

The Christmas Present (2019)

XXV (2022)

Better Man: Original Soundtrack (2025)

Britpop (2026)

The Beatles:

Please Please Me (1963)

With The Beatles (1963)

A Hard Day's Night (1964)

Beatles For Sale (1964)

Help! (1965)

Rubber Soul (1965)

Revolver (1966)

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

The Beatles - aka The White Album (1968)

Abbey Road (1969)

Let It Be (1970)

The Beatles At The Hollywood Bowl (1977)

Live at the BBC (1994)

Anthology 2 (1996)

1 (2000)

