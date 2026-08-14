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DIAGNÓSTICO Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos: "Explica muita coisa" Cantor, que já havia falado sobre TDAH, diz que descoberta o ajudou a compreender comportamentos e relata como lida com pensamentos intrusivos

O cantor Robbie Williams revelou ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Aos 52 anos, o britânico, que já havia falado publicamente sobre o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), afirmou que a nova descoberta o ajudou a compreender melhor alguns de seus comportamentos.



A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas no lançamento da coleção de Outono/Inverno da Hopeium, marca de roupas criada pelo artista. Ao comentar o diagnóstico, Williams tratou o assunto com bom humor.

Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa afirmou o cantor, segundo o "Daily Mail". Agora é meu passe livre para sair da prisão. Para todas as coisas estranhas que faço, simplesmente digo: "Desculpe, eu sou autista".

Ex-integrante do Take That e dono de uma das carreiras solo mais bem-sucedidas da música britânica, Williams também descreveu como o TDAH influencia sua capacidade de concentração. Segundo ele, há momentos em que consegue direcionar toda a atenção para uma determinada atividade, enquanto encontra dificuldades para se concentrar em outras tarefas.

Com o TDAH, você consegue se concentrar completamente em algo, 1000%, mas, com absolutamente todo o resto, simplesmente não consegue. Pergunte aos meus filhos disse.

O cantor afirmou que a criatividade se tornou uma das formas encontradas para direcionar essa capacidade de hiperfoco. Williams contou que costuma ficar especialmente envolvido quando está produzindo imagens ou desenvolvendo ideias que considera divertidas.

O que me deixa completamente obcecado é criar imagens e fazer coisas engraçadas. Quando estou criando, não estou pensando em mim, porque meu cérebro é incrivelmente criativo explicou.

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