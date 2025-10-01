A- A+

FAMOSOS Robbie Williams revela sofrer da síndrome de Tourette e admite medo de voltar aos palcos Cantor britânico, de 51 anos, falou pela primeira vez sobre diagnóstico em podcast e descreveu relação complicada com turnês

O cantor britânico Robbie Williams, de 51 anos, revelou publicamente, pela primeira vez, que sofre da síndrome de Tourette, condição neurológica caracterizada por tiques motores e vocais. Em entrevista ao podcast “I'm ADHD! No You're Not”, apresentado por Paul Whitehouse e pela pesquisadora Mine Conkbayir, o astro descreveu a doença como “intrusiva” e disse que ainda busca maneiras de lidar com ela.

— Acabei de perceber que tenho síndrome de Tourette, mas ela não desaparece. São pensamentos intrusivos que acontecem. Eu estava andando na rua outro dia e percebi que esses pensamentos estão dentro da síndrome. Eles simplesmente não saem — afirmou o músico, segundo o jornal inglês The Sun.

Williams contou que, apesar da fama e do carinho dos fãs, a luta interna não se dissipa: — Você pensaria que um estádio cheio de pessoas declarando seu amor funcionaria como uma distração. Mas, seja lá o que for que esteja dentro de mim, não consigo ouvir. Não consigo absorver.

O cantor disse também que realizou recentemente um teste para autismo, cujo resultado foi negativo, mas relatou apresentar “traços autistas”, como a ansiedade de sair do espaço seguro de sua cama.

Relação complicada com os palcos

Além do diagnóstico, Robbie admitiu ainda ter medo de realizar turnês e apresentações ao vivo, apesar da longa trajetória como um dos artistas mais populares do Reino Unido.

— Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: 'Você deve estar animado com a nova turnê'. Não exatamente. Estou apavorado — disse.

Ele explicou que a imagem confiante que transmite nos shows é, na verdade, uma espécie de “máscara” para encobrir sua insegurança: — Eu uso máscara como se fosse um atleta olímpico. Parece bravata, pomposo, presunçoso, mas na verdade me sinto o oposto disso o tempo todo.

A síndrome de Tourette não tem cura, mas pode ser controlada com tratamentos que ajudam a reduzir os tiques.

