Robert De Niro, de 79 anos, anuncia que é pai pela 7ª vez

Robert De Niro, de 79 anos, acaba de ser pai pela sétima vez. O ator revelou que teve mais um filho recentemente e ainda deu conselhos sobre paternidade na estreia do filme "About my father" ("Sobre meu pai") que estreou nesta semana em Nova York.

"Às vezes, acho que as pessoas realmente não sabem o que é ser um bom pai", disse ele ao "Access Hollywood" na estreia do filme. "Você sabe que tem uma responsabilidade, mas, veja, é um mistério, é muita emoção. E é assustador e você faz o seu melhor".

A identidade da mãe da criança não foi revelada. De Niro é pai de Drena, de 51, e Raphael, de 46 - fruto do relacionamento com a ex-mulher, Diahnne Abbott -, dos gêmeos Aaron e Julian, de 27 anos - com a ex Toukie Smith. Outro filho é Elliot, de 25, e Helen, de 11, do casamento com Grace Hightower, de quem se separou em 2018, depois de 20 anos.

