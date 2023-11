Robert De Niro perde a paciência com ex-funcionária em segundo dia de disputa trabalhista

A- A+

Robert De Niro gritou "você devia ter vergonha" na direção de sua ex-assistente, Graham Chase Robinson, durante o segundo dia de depoimentos em disputa trabalhista no tribunal de Nova York. O ator negou qualquer tipo de comportamento abusivo e descriminação de gênero contra a ex-funcionária, que pede uma indenização de US$ 12 milhões.

O momento de raiva veio durante intervenção do advogado Andrew Macurdy, que direcionou ao ator várias acusações de comportamentos impróprios durante os 11 anos de trabalho de Robinson em sua produtora.

A ex-assistente, que também atuou como vice-presidente da produtora do ator, argumenta estresse emocional e dano a sua reputação após a saída da companhia. À época que deixou a empresa, Robinson tinha um salário anual de US$ 300 mil.

De Niro também processa a ex-funcionária alegando mau uso das verbas da empresa e desvio de um valor significativo em milhas aéreas. O ator também argumenta que Robinson passava boa parte do trabalho assistindo a séries no streaming.

Na terça, o advogado de Robinson perguntou ao ator se era verdade que ele ligava para a assistente enquanto estava urinando, no que ele respondeu: "Me dê um tempo com esse absurdo. Você nos trouxe todos aqui para isso?"

Em cartaz com "Assassinos da Lua das Flores", décima parceria com Martin Scorsese, o ator de 80 anos chegou a pedir desculpas ao juiz do caso após gritar no tribunal, mas reafirmou que todo o julgamento era "sem sentido".

