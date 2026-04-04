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CINEMA Robert Downey Jr. faz 61 anos: seis filmes que provam que ele é muito mais que o Homem de Ferro Robert acumula indicações ao Oscar e já trabalhou em papéis que vão de Charlie Chaplin a Sherlock Holmes

Robert Downey Jr. comemora 61 anos neste sábado, 4. Na cultura pop, ele é reconhecido como o rosto do Homem de Ferro, herói da Marvel. Para além disso, porém, o ator se tornou um dos mais versáteis e respeitados de Hollywood.

Robert acumula indicações ao Oscar e já trabalhou em papéis que vão de Charlie Chaplin a Sherlock Holmes. O Estadão selecionou os melhores filmes que provam que o ator é muito mais do que o Homem de Ferro. Confira.

Chaplin (1992)

Foi interpretando Charlie Chaplin que Robert Downey Jr. recebeu sua indicação ao Oscar. Em 1993, Robert foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, mas a categoria foi vencida por Al Pacino pelo trabalho em Perfume de Mulher. Chaplin retrata a vida controversa de um dos maiores nomes da história do cinema.

Onde assistir: Chaplin não está disponível em nenhuma plataforma de streaming no Brasil.

Ricardo III (1995)

Ricardo III é o filme mais bem avaliado da carreira de Robert Downey Jr. no Rotten Tomatoes. O longa se inspira na peça homônima de Shakespeare e tem Ian McKellen como o protagonista. A direção é de Richard Loncraine.

Onde assistir: Ricardo III não está disponível em nenhuma plataforma de streaming no Brasil.

Zodíaco (2007)

Antes de serem heróis da Marvel, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo já haviam estrelado o aclamado thriller juntos. Sob direção de David Fincher, a trama acompanha um assassino em série chamado de Zodíaco.

Onde assistir: Disponível na HBO Max.

Sherlock Holmes (2009)

Uma das performances mais aclamadas da carreira de Robert Downey Jr. foi como o detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle. O filme é dirigido por Guy Ritchie e tem Jude Law no papel do companheiro de Sherlock Holmes, o Dr. Watson.

Onde assistir: Disponível na HBO Max e Prime Video.

Trovão Tropical (2008)

Sob direção de Ben Stiller, a comédia rendeu a Robert Downey Jr. sua segunda indicação ao Oscar. Ele foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante em 2009, mas perdeu a categoria para Heath Ledger, que recebeu o prêmio postumamente por interpretar Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Onde assistir: Disponível na Paramount+.

Oppenheimer (2023)

Foi aparecendo quase irreconhecível como Lewis Strauss em Oppenheimer que Robert Downey Jr. conquistou seu primeiro Oscar. Ele recebeu a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante em 2024. O longa foi o grande vencedor da cerimônia naquele ano, acumulando sete estatuetas, incluindo a de Melhor Filme.

Onde assistir: Disponível para aluguel no Prime Video e na Apple TV.

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