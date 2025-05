'Robert' e 'Leão XIV': filme de 1986 'previu' nome de novo Papa; entenda

A- A+

"Saving Grace" é um filme de comédia dramática dirigido pelo cineasta americano Robert M. Young, lançado 1986. Estrelado por Tom Conti, grande nome do cinema à época, a peça conta a história do jovem Papa Leão XIV, "que sente ter perdido o contato com as pessoas acidentalmente [e] se tranca fora do Vaticano e acredita que isso faz parte do plano de Deus para ele", segundo o Internet Movie Database (IMDb, popular base de dados sobre Cinema).

Quase 40 anos depois, a coincidência: um homônimo (Robert Francis Prevost), também norte-americano, é eleito o 267º líder da Igreja Católica e escolhe o Leão XIV para ser usado em seu pontificado. A coincidência foi lembrada e compartilhada pelo jornalista Sergio Arenillas.

Para além da coincidência, a escolha do primeiro Papa nascido nos Estados Unidos surpreendeu até mesmo a maioria dos americanos presentes na Praça de São Pedro.

— Nunca imaginei que fosse ver um Papa americano na minha vida — admitiu o engenheiro Mark Garger, da Pensilvânia. — Sou católico, mas não conhecia o cardeal Prevost. Acho que deve haver uma explicação para um Papa americano ser escolhido neste nesse momento. Espero que algo de bom venha na relação com os EUA.

A universitária Andrea Gallardo, do Texas, se disse orgulhosa com a escolha de um americano para comandar a Igreja.

— Estou muito feliz. Espero que isso ajude de alguma forma a termos uma política mais estável no meu país — comentou.

Ela se disse ofendida pela postagem feita com inteligência artificial em que o presidente Donald Trump se exibiu com roupa de Papa.

— Achei aquilo de muito mau gosto. Ainda estávamos chorando a morte do Papa. Foi muito desrespeitoso — criticou.

