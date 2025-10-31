Robert Englund, o eterno "Freddy Krueger", ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood
Além de Englund, outro grande nome dos filmes de terror, o diretor e roteirista John Carpenter, também foi agraciado com uma estrela na Calçada da Fama
O ator, diretor de cinema e dublador norte-americano Robert Englund, 78 anos, famoso por interpretar o icônico personagem Freddy Krueger, da franquia “A Hora do Pesadelo”, ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Data mais apropriada não haveria: foi nesta sexta, 31 de outubro, Dia de Halloween.
Robert Englund passa a ter seu nome ao lado de outros grandes representantes do gênero na Calçada da Fama, como Boris Karloff, Lon Chaney e Bela Lugosi.
Na revelação da sua estrela, Englund usava a clássica luva de Freddy Krueger, e diversos fãs foram acompanhar o momento, fantasiados do icônico personagem.
“Eu não estaria aqui sem os fãs. E pelo que posso ver, vocês apareceram, e eu sei que vocês vão começar a bater de porta em porta procurando por copos de manteiga de amendoim e milho doce em breve, mas obrigado por terem vindo…”, falou Englund.