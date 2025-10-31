Sex, 31 de Outubro

HOLLYWOOD

Robert Englund, o eterno "Freddy Krueger", ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Além de Englund, outro grande nome dos filmes de terror, o diretor e roteirista John Carpenter, também foi agraciado com uma estrela na Calçada da Fama

Robert Englund, que deu vida ao icônico Freddy Krueger no cinema, ganhou estrela na Calçada da FamaRobert Englund, que deu vida ao icônico Freddy Krueger no cinema, ganhou estrela na Calçada da Fama - Foto: Reprodução/x @0ddsam

O ator, diretor de cinema e dublador norte-americano Robert Englund, 78 anos, famoso por interpretar o icônico personagem Freddy Krueger, da franquia “A Hora do Pesadelo”, ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Data mais apropriada não haveria: foi nesta sexta, 31 de outubro, Dia de Halloween.

Além de Englund, outro grande nome dos filmes de terror, o diretor e roteirista John Carpenter, também foi agraciado com uma estrela na Calçada da Fama.

Robert Englund passa a ter seu nome ao lado de outros grandes representantes do gênero na Calçada da Fama, como Boris Karloff, Lon Chaney e Bela Lugosi.

Na revelação da sua estrela, Englund usava a clássica luva de Freddy Krueger, e diversos fãs foram acompanhar o momento, fantasiados do icônico personagem.

“Eu não estaria aqui sem os fãs. E pelo que posso ver, vocês apareceram, e eu sei que vocês vão começar a bater de porta em porta procurando por copos de manteiga de amendoim e milho doce em breve, mas obrigado por terem vindo…”, falou Englund.
 

