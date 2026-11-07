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CINEMA Robert Pattinson e Nicholas Hoult são cotados para substituir Daniel Craig como novo James Bond Diversos outros nomes estão sendo cogitados, como Callum Turner, Josh O'Connor e Jack Lowden

Robert Pattinson e Nicholas Hoult estão entre os cotados para substituir Daniel Craig como o novo James Bond nos próximos filmes da franquia do agente 007. Segundo informação publicada pela revista norte-americana Variety.



A publicação destaca que a bagagem de Pattinson como ator em longas como Batman, Crepúsculo e Harry Potter teria sido um dos fatores que pesaram na possível escolha. O mesmo vale para Hoult, que viveu Lex Luthor nos filmes do Super-Homem e o Fera em X-Men. Robert, porém, já trabalhou com o diretor Denis Villeneuve em Duna: Parte 3.

Diversos outros nomes estão sendo (ou já foram) cogitados, como Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden, Jacob Elordi, Theo James e Harry Styles. Pierce Brosnan, que viveu o agente secreto James Bond por anos, fez elogios recentes a Callum, a quem considera "muito bom".

Quando estreia o próximo filme de James Bond

De acordo com informações do site Deadline, a expectativa é a de que o anúncio sobre quem será o novo James Bond ocorra até o próximo dia 26 de novembro. O longa ainda não tem data definida para estreia, mas estima-se que as gravações comecem em 2027 e o lançamento ocorra antes de 2029.

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