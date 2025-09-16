Robert Redford apoiou 'Central do Brasil' e 'Diários de motocicleta', ambos de Walter Salles

A- A+

Robert Redford, astro da sétima arte que faleceu aos 89 anos nesta terça-feira (16), foi um importante ator e diretor americano. Mas seu principal legado talvez seja como fundador e organizador do Instituto Sundance e do Festival de Sundance, entidades fundamentais na promoção do cinema independente ao longo das últimas décadas.

O impacto de Redford e Sundance no cinema também cruzou as fronteiras dos Estados Unidos. Produções internacionais sempre tiveram espaço na programação do evento, além do apoio a roteiristas e realizadores através de ações do Instituto Sundance. Clássico de Walter Salles, "Central do Brasil" (1998) participou de laboratório de roteiro na entidade. Anos depois, Redford atuou como produtor executivo de "Diários de motocicleta" (2004), também de Salles.



A relação de Redford com os dois projetos de Salles foram fundamentais nas trajetórias de sucesso internacional dos mesmos. "Central do Brasil" foi premiado com o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e recebeu duas indicações ao Oscar (melhor filme internacional e melhor atriz, para Fernanda Montenegro). Já "Diários de motocicleta" conquistou o Bafta de melhor filme estrangeiro e o Oscar de melhor canção original (para "Al Otro Lado Del Río", de Jorge Drexler).

