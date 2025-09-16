Robert Redford: o legado de um ícone de Hollywood e seus amores célebres, incluindo Sônia Braga
Além de ator, foi diretor premiado, recebendo o Oscar de Melhor Diretor por Gente como a Gente
Robert Redford, vencedor do Oscar e um dos maiores nomes da história do cinema, faleceu nesta terça-feira (16) aos 89 anos. A informação foi confirmada por sua assessora de imprensa, Cindi Berger, que relatou que ele morreu durante o sono, sem especificar a causa. Redford construiu uma carreira sólida tanto diante quanto atrás das câmeras, destacando-se em clássicos como Butch Cassidy (1969), Golpe de Mestre (1973) e Todos os Homens do Presidente (1976). Além de ator, foi diretor premiado, recebendo o Oscar de Melhor Diretor por Gente como a Gente (1980), e fundou o Instituto Sundance, que deu origem ao renomado Festival de Sundance.
Além da vida amorosa, Redford construiu uma trajetória sólida diante e atrás das câmeras. Seu legado inclui ainda engajamento em causas ambientais e sociais, consolidando sua imagem de artista comprometido com a cultura e a sociedade.
Amores e paixões: os relacionamentos de Robert Redford
A vida pessoal de Redford foi marcada por romances que atraíram a atenção da mídia e do público. Ele foi casado duas vezes: com Lola Van Wagenen, com quem teve quatro filhos, e com Sibylle Szaggars, com quem se casou em 2009.
Além dos casamentos, Redford manteve relacionamentos notórios, incluindo o romance com a atriz brasileira Sônia Braga, um dos mais comentados da década de 1970. Outro relacionamento significativo foi com a figurinista Kathy O'Rear, antes de seu casamento com Szaggars.
Esses romances, combinados com sua carreira cinematográfica, ajudaram a consolidar Redford como um dos galãs mais admirados de Hollywood. Seu charme, talento e engajamento social e ambiental reforçam sua imagem de ícone respeitado e admirado no mundo do entretenimento.