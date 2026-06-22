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PARAIBANA Roberta Miranda faz aparição surpresa no Recife e tributo improvisado a Luiz Gonzaga Cantora reuniu moradores e visitantes no Bairro do Recife, em apresentação informal que viralizou nas redes sociais antes de show no interior pernambucano

Uma visita ao Recife acabou rendendo uma celebração espontânea da cultura nordestina protagonizada pela cantora Roberta Miranda.

Antes de cumprir agenda junina em Pernambuco, a artista surpreendeu quem circulava pelo Bairro do Recife ao interpretar clássicos de Luiz Gonzaga em plena Avenida Rio Branco, nas proximidades do Museu Cais do Sertão.

A ação improvisada rapidamente chamou a atenção de moradores e turistas, que se aproximaram para acompanhar o repertório dedicado ao universo do forró.

Entre as canções escolhidas estava “Asa Branca”, entoada em coro pelo público. A apresentação contou ainda com o acompanhamento de músicos na sanfona e na zabumba, além de momentos em que a cantora arriscou passos de xaxado.

As imagens foram divulgadas pela própria artista em suas redes sociais. Ao compartilhar o registro, Roberta destacou sua ligação com a região.

“Reverenciando a cultura. Sou mulher nordestina”, escreveu. No vídeo, ela também ressalta suas origens ao afirmar ser paraibana e filha de pernambucano. “Essa é a nossa cultura”, declarou.

A repercussão foi imediata. Em apenas dois dias, a publicação ultrapassou a marca de 1,1 milhão de visualizações no Instagram e recebeu milhares de comentários.

Entre as manifestações, esteve a da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que saudou a presença da cantora no estado. “Bem-vinda ao nosso país Pernambuco, Roberta!”, escreveu.

O perfil oficial do Museu Cais do Sertão também interagiu com a postagem, convidando a artista a retornar à capital pernambucana. “Volte sempre, rainha!”, publicou.

A passagem pelo Recife antecedeu a apresentação de Roberta Miranda na programação de São João de Vitória de Santo Antão, no último sábado (20).

Após o espetáculo realizado no município da Zona da Mata, a cantora voltou às redes para agradecer a recepção do público. “Realmente o meu público é muito lindo, mas hoje me emocionei demais. Muito amor, muita paixão, muito carinho”, afirmou.

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