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PARAIBANA

Roberta Miranda faz aparição surpresa no Recife e tributo improvisado a Luiz Gonzaga

Cantora reuniu moradores e visitantes no Bairro do Recife, em apresentação informal que viralizou nas redes sociais antes de show no interior pernambucano

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Roberta Miranda faz aparição surpresa no Bairro do Recife e chama atenção de passantesRoberta Miranda faz aparição surpresa no Bairro do Recife e chama atenção de passantes - Foto: Reprodução/Instagram @robertamiranda

Uma visita ao Recife acabou rendendo uma celebração espontânea da cultura nordestina protagonizada pela cantora Roberta Miranda.

Antes de cumprir agenda junina em Pernambuco, a artista surpreendeu quem circulava pelo Bairro do Recife ao interpretar clássicos de Luiz Gonzaga em plena Avenida Rio Branco, nas proximidades do Museu Cais do Sertão.

A ação improvisada rapidamente chamou a atenção de moradores e turistas, que se aproximaram para acompanhar o repertório dedicado ao universo do forró. 

Entre as canções escolhidas estava “Asa Branca”, entoada em coro pelo público. A apresentação contou ainda com o acompanhamento de músicos na sanfona e na zabumba, além de momentos em que a cantora arriscou passos de xaxado.

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As imagens foram divulgadas pela própria artista em suas redes sociais. Ao compartilhar o registro, Roberta destacou sua ligação com a região. 

“Reverenciando a cultura. Sou mulher nordestina”, escreveu. No vídeo, ela também ressalta suas origens ao afirmar ser paraibana e filha de pernambucano. “Essa é a nossa cultura”, declarou.

A repercussão foi imediata. Em apenas dois dias, a publicação ultrapassou a marca de 1,1 milhão de visualizações no Instagram e recebeu milhares de comentários. 

Entre as manifestações, esteve a da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que saudou a presença da cantora no estado. “Bem-vinda ao nosso país Pernambuco, Roberta!”, escreveu.

O perfil oficial do Museu Cais do Sertão também interagiu com a postagem, convidando a artista a retornar à capital pernambucana. “Volte sempre, rainha!”, publicou.

A passagem pelo Recife antecedeu a apresentação de Roberta Miranda na programação de São João de Vitória de Santo Antão, no último sábado (20). 

Após o espetáculo realizado no município da Zona da Mata, a cantora voltou às redes para agradecer a recepção do público. “Realmente o meu público é muito lindo, mas hoje me emocionei demais. Muito amor, muita paixão, muito carinho”, afirmou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Roberta Miranda (@robertamiranda)

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