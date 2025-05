A- A+

RAINHA DO SERTANEJO Roberta Miranda celebra o Dia das Mães com show no Teatro Guararapes Cantora apresenta o show da turnê "Infinito" nesta sexta-feira (9), às 21h

Antecipando a celebração do Dia das Mães, Roberta Miranda se apresenta nesta sexta-feira (9), às 21h, no Teatro Guararapes. Reverenciada como a Rainha da Música Sertaneja, a cantora traz a Pernambuco o show da turnê “Infinito”, que celebra seus 40 anos de carreira musical.

Filha de um pernambucano e nascida na vizinha João Pessoa, na Paraíba, Roberta se sente totalmente “em casa” ao cantar pelas bandas de cá. “Esse é um lugar que eu amo tanto. É a terra do meu pai. Então, estou em um habitat que é meu”, celebrou a cantora, em entrevista à Rádio Folha FM 96.7.

O projeto que será apresentado pela artista por aqui contempla tanto os maiores sucessos da trajetória de Roberta como seus lançamentos. Entre as novas, um dos destaques é “Corajosa”, música lançada em março, e cuja letra fala sobre a valentia de colocar um fim em uma relação que não está mais dando certo.

“Eu acho que a coragem já nasceu com a mulher, porque passar pelo que nós passamos é algo inenarrável. Ela acorda cedo e vai à luta para colocar comida em casa, é companheira e, ao mesmo tempo, luta para se valorizar. É essa mulher que eu reverencio nessa música”, pontua a artista.

No repertório, não ficarão de fora clássicos que atravessaram gerações, como “Majestade o Sabiá”, “Vá com Deus”, “Meu Dengo”, “Sol da Minha Vida” e “Duas Taças”. Alguns desses hits - incluindo também “Boate Azul”, “Cabecinha no Ombro” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade” - ganharam nova roupagem em releituras. Além disso, valorizando sua origem nordestina, a sertaneja promete um medley de forrós.

Roberta iniciou seu ciclo com “Infinito” em 2024, com gravação de DVD no mês de abril, em São Paulo, contando com as participações especiais da cantora Luísa Sonza e do sertanejo Gustavo Mioto. Com a turnê de mesmo nome, a cantora já passou por diversas cidades do País, além de Luanda, em Angola, e Maputo, em Moçambique.

Ainda no final do ano passado, Roberta Miranda lançou “Um lugar todinho meu”, biografia que revisita sua trajetória dentro e fora dos palcos, revelando histórias pouco até então desconhecidas pelo grande público. Aos 68 anos, a cantora tem uma carreira consolidada na música, mas no começo precisou encarar diversos desafios, começando pela resistência dos pais ao seu sonho de cantar.

Desde a década de 1980, a artista já vendeu mais de 28 milhões de discos, sendo indicada cinco vezes ao Grammy Latino. Nos últimos anos, além do reconhecimento musical, a artista também virou “queridinha” nas redes sociais. Seu jeito espontâneo e “sem filtro” conquistou o público, acumulando 5,8 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Serviço:

Roberta Miranda - Show da turnê “Infinito”

Quando: nesta sexta-feira (9), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 110, à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000



