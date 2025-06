Roberta Nistra segue linhagem da mulher sambista que toca cavaquinho

A- A+

A cantora, compositora e instrumentista Roberta Nistra está lançando seu segundo álbum Eu não ando só, gravado no Rio de Janeiro, Lisboa e Madri. Ela é entrevistada neste domingo, ao meio-dia, no Roda de Samba, da Rádio Nacional. O programa é produzido pela Agência Brasil e pela emissora.

No novo trabalho, Roberta Nistra segue a tradição de Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Nilze Carvalho, sambistas que tocam cavaquinho. Roberta, que como instrumentista acompanhou Wilson Moreira da Silva, Monarco e Wilson das Neves, traz o passado no álbum em belos sambas clássicos e também apresenta composições mais novas do seu repertório.

No novo trabalho, as canções têm como base o cavaquinho da artista, acompanhado da percussão de Marcos Esguleba em todas as faixas. Além dele, o álbum - já disponível no streaming – traz participações dos cantores e compositores Moacyr Luz, Mingo Silva e Pierre Aderne; e do violonista Carlinhos Sete Cordas.

O programa Roda de Samba vai ao ar sempre aos domingos, em rede, nas emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Roda de Samba traz semanalmente entrevista com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.

Serviço

Quando: todo domingo ao meio-dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).

