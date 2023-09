A- A+

MÚSICA Roberta Sá festeja o "Dia do Samba" com show no Recife em dezembro; saiba detalhes Apresentação do disco "Sambasá" será no Teatro Guararapes, véspera da data dedicada ao ritmo

Que o samba integra a trajetória artística da cantora Roberta Sá, não é novidade. Idem ao fato de que ela é um dos nomes incontestáveis do gênero e, portanto, não à toa está em passeio palcos afora com o seu "Sambasá" - album que a consolida como nome de peso das rodas de batucada e que, logo mais, em dezembro, desembarca no Teatro Guararapes.



O show da turnê, iniciada em sua terra, Rio Grande do Norte, será apresentado no Recife em 1º de dezembro, véspera do Dia do Samba. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 60.

Sambasá

Projeto composto por disco de estúdio, show e audiovisual, "Sambasá" é composto por faixas que enveredam no que pode ser chamado de "nata do samba", com o som retumbante dos cavaquinhos, dos pandeiros e dos tamborins, instrumentos que personalizam o ritmo em sua legitimidade de "fundo de quintal".





"Sempre quis fazer um show assim, como uma roda de samba, em que as pessoas saibam cantar as músicas, com sambas mais 'pra fora'. O 'Sambasá' veio para fazer parte da minha vida e vou apresentá-lo sempre que houver oportunidade", celebra Roberta.





No roteiro do show, canções do repertório da cantora potiguar se mesclam a clássicos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Martinho da Vila.



E a força feminina no samba é lembrada e reafirmada por Roberta Sá em composições de nomes como Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Beth Carvalho.



As mais recentes "A Roda" (Wanderley Monteiro / Deco Romani), "Sem Avisar" (Wanderley Monteiro), "Antes Tarde" (Nego Álvaro / Marcos Maia) e "Luz da Minha Vida" (Toninho Geraes / Chico Alves), entre outras, também integram o repertório que traz também a canção "Amanhã é Sábado" - feita por Martinho da Vila especialmente para a cantora gravar.

Acompanham Roberta na batucada Alaan Monteiro (cavaquinho e direção musical), André Manhães (bateria), Gabriel de Aquino (violão), João Rafael (baixo) e Thiaguinho Castro (pandeiro, congas, caixa, repique de anel, tamborim, efeitos).

Serviço

Roberta Sá em Sambasá



Quando: 1º de dezembro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)



Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e na bilheteria do Teatro Guararapes,

Informações: (81) 4042-8400

