show Roberta Sá se apresenta no Recife com o show "Tudo Que Cantei Sou", dia 27 de setembro; confira Cantora e compositora celebra 20 anos de carreira discográfica em show intimista no formato voz, bandolim e violão

Depois de lançar "Brazeiro" pela MPB / Universal Music, há 20 anos, a cantora Roberta Sá entrou em definitivo no rol de artistas celebradas na música popular brasileira.

Agora, para celebrar a marca de duas décadas de carreira profissional, a artista potiguar desembarca no Recife, no próximo dia 27 de setembro, no Teatro do Parque, com o show "Tudo Que Cantei Sou".

Os ingressos, a partir de R$ 100, estão sendo vendidos no Sympla.

Intimista

Roberta Sá promete passear pelos seus principais trabalhos, entoar as músicas mais conhecidas, sobretudo canções do álbum inicial.

Ela sobe ao palco com Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão) com setlist de músicas gravadas em álbuns como "Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria", "Quando o Canto é Reza", "Segunda Pele", "Delírio" e "Sambasá - Ao Vivo".

Entre os destaques do show está um bloco dedicado à produção musical feminina. Roberta Sá vai cantar "Lavoura", de Teresa Cristina (Roberta foi a primeira artista a gravar uma canção da cantora e compositora), e "Me Erra", escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para ela.

O repertório inclui ainda "Juras", em homenagem a Rosa Passos; "Virada", de Marina Íris e Manu da Cuíca - vozes da nova cena do samba; e "Essa Confusão", de Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra - representantes da nova cena do pop.

SERVIÇO

Roberta Sá em "Tudo Que Cantei Sou"

Quando: 27 de setembro, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 99488-6833

Ingressos: R$ 150 (ingresso solidário), R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) no Sympla

