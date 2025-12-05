A- A+

NATAL Robertinho de Recife e seu filho, Rob Endraus, lançam álbum de músicas natalinas "Rapsódia de Natal" traz o guitarrista pernambucano em releituras de clássicos de fim de ano

“Rapsódia de Natal”, lançado pela Universal Music nesta quinta-feira (4), é o mais novo álbum de Robertinho de Recife. Em parceria direta com seu filho, o produtor e músico Rob Endraus, o lendário guitarrista pernambucano reinterpreta grandes clássicos natalinos.

Para Robertinho, o lançamento guarda um sentido espiritual. Foi justamente em um dia 25 de dezembro que o artista conseguiu voltar a fazer música, após um grave acidente que o deixou dois anos sem tocar.

“No dia de Natal, eu só com dois dedos, voltei a tocar. Filmei isso e mandei pra minha família: ‘Ó, tô conseguindo tocar’. E é uma honra pra mim poder fazer um disco em que as músicas são todas direcionadas a Jesus”, disse o músico.



Fruto da convivência criativa entre pai e filho durante 24 horas por dia, o disco foi todo gravado apenas pela dupla. “Eu falei: ‘vou fazer esse disco só eu e ele’. Pai, filho e Espírito Santo”, brincou Robertinho.

Com experiência na música eletrônica, Rob assumiu a produção e criou a moldura sintética onde a guitarra se move. Os arranjos, todos pensados a quatro mãos, transitam entre a solenidade e a experimentação.

No projeto, músicas conhecidas foram adaptadas com elementos novos. “Silent night” ganha clima new age. “Santa Claus is coming to town” vira um electro-rock de voz robótica. Já em “Jingle bells”, Robertinho aplica tapping - técnica de tocar martelando as cordas - do início ao fim.

Outros clássicos natalinos, como “What child is this? (Greensleeves)”, “Gloria in excelsis Deo” e “White Christmas” também foram revisitados no álbum. O repertório de músicas que moldaram a sonoridade deste período do ano vai dos hinos litúrgicos às canções pop.

“Rapsódia de Natal” chega em uma fase delicada para Robertinho do Recife e simboliza um renascimento para ele. “Fiz esse disco um mês depois de ter um infarto. Meu terceiro. Foi uma nova chance. Obrigado, Deus”, agradeceu.



*Com informações da assessoria de imprensa.

