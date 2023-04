A- A+

aniversário Roberto Carlos: 16 curiosidades sobre o cantor e compositor que completa 82 anos Apelido de infância do "rei", estreia no palco e rosas para as fãs, entre outras

A música brasileira, há pelo menos seis décadas, adota o sistema da monarquia. Roberto Carlos, considerado rei, comemora, nesta quarta-feira (19), 82 anos. Com quase 70 anos de carreira, o cantor e compositor foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o 6º maior artista da história da música brasileira.

A vida de uma estrela do porte de um rei é cercada de mitos e especulações. É verdade que não ele sai da garagem de ré? Como foi sua estreia nos palcos? Quantas rosas costuma jogar para a plateia no show? Confira a seguir estas e outras curiosidades sobre a vida do aniversariante do dia.

Os herdeiros

O rei teve três casamentos, mas só no primeiro, com Nice, houve filhos: Ana Paula, Roberto Carlos (mais conhecido como Dudu Braga) e Luciana. Contudo, nos anos 1990, reconheceu a paternidade de Rafael, fruto de um breve relacionamento com a modelo Maria Lucila Torres durante a juventude.

Em setembro de 2021, Dudu morreu de câncer, aos 52 anos. Roberto Carlos realizou o último desejo do seu filho, que "gostaria de ir embora com uma camisa do Corinthians, uma roupa confortável e tênis". E assim foi feito.

"Tudo o que filho pedia, o pai atendia dentro do possível. E até o último minuto, isso aconteceu" revelou o assessor de Roberto, na época.

Eterno enquanto durou

Não é só no palco que Roberto Carlos é um romântico inveterado. O cantor teve três casamentos, o primeiro deles, em 1968, quando já era famoso. A primeira foi Nice Rossi, com quem teve três filhos. Eles separaram-se 11 anos depois, e Nice morreu em 1990.

O segundo casamento foi com a atriz Myriam Rios, em 1980, e os dois ficaram juntos por 11 anos. Com Maria Rita, foi o único relacionamento que ele oficializou no civil. O casal começou a se relacionar em 199 e, em 1998, ela descobriu um câncer. RC deu uma pausa na carreira para cuidar dela, mas, no ano seguinte, ela morreu com apenas 38 anos.

O pai do rei

Que a mãe de Roberto Carlos é Lady Laura (a costureira Laura Moreira Braga) meio mundo já ouviu ele cantar. Mas quem é o pai do rei? Robertino Braga, um relojoeiro em Cachoeiro do Itapemirim (ES), cidade onde nasceu Roberto e seus irmãos mais velhos Lauro, Carlos Alberto e Norma.

A música "Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo", do álbum Roberto Carlos, de 1979, escrita por ele e Erasmo Carlos, foi uma homenagem do rei ao pai, falecido em 1980.

Católico fervoroso

Vira e mexe, aparecem boatos de que RC teria deixado a Igreja Católica e entrado para outra religião. Mas o fato é que o dono de sucessos como "Nossa Senhora", "Jesus Cristo" e "O Homem" segue católico, como faz questão de atestar no site oficial: "Não mudei de religião, continuo católico como sempre fui".

Apelido de infância

Roberto, rei, RC... Mas o menino, que adorava ouvir rádio, pescar e descer ladeiras de bicicleta, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, era conhecido pelo apelido de Zunga.

A primeira vez

Fã de Bob Nelson, um cantor que interpretava músicas country em português, o menino fez sua estreia com um microfone com apenas 9 anos. Mas não imitou o ídolo. Escolheu o bolero "Amor y más amor", de Fernando Borel, para apresentar na rádio de sua cidade natal — para onde volta, nesta quarta-feira, para um show comemorativo dos 82 anos.

Jogo da verdade

Roberto Carlos sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), distúrbio caracterizado por pensamentos insistentes e rituais repetitivos. Por isso, não usa marrom ou roxo, evita o número 13, lava as mãos em excesso e evita certas palavras. Mas já esclareceu alguns boatos: os telefones de casa não precisam ser limpos a cada meia hora, é mentira que os carros dele nunca saem da garagem de ré, e não se incomoda com gatos pretos.

Top 2

Difícil escolher suas músicas preferidas dentre mais de 500 registradas, mas o rei não foge da missão. No site oficial dele, é categórico: “Minhas favoritas são ‘Detalhes’ e ‘Eu te amo tanto’”.

Debaixo dos caracóis

Roberto investe tempo e dinheiro no visual. Nos tempos da Jovem Guarda, fazia touca (cobria as madeixas com meias finas para deixá-las lisas). De lá para cá, já lançou mão de escova progressiva e adora chapinha. Ele chegou a dizer que sonhava em ter o cabelo do Paul McCartney.

Carnaval

O ídolo já foi enredo de escola de samba em dois anos. O primeiro, em 1987, com a Unidos do Cabuçu, em “Roberto Carlos na cidade da fantasia”. Depois, em 2011, com a Beija-Flor em “A simplicidade do rei”, que rendeu à escola de Nilópolis o título de campeã daquele ano.

Também ganhou reverência com blocos de carnaval Brasil afora. No Rio, saía o "Exalta Rei", que parava em frente à casa dele, na Urca, que chegou até a ganhar acenos do ilustre homenageado. Em Belo Horizonte, a festa era no "Chega o Rei".

Sorvete e brownie

Sabe o que não pode faltar em um estúdio quando tem Roberto Carlos? Sorvete e brownie. O rei, no entanto, não se considera chocólatra, mas, digamos, um "consumidor regular".

Planeta Urca

RC é patrimônio da Urca desde 1979, quando, segundo o então colunista do GLOBO Ibrahim Sued, comprou, “em cash”, dois andares de um edifício. Desde então, circula com seus carrões pelo bairro e liga para a associação de moradores para dar sua opinião sobre alguns assuntos. Nos anos 1980, participava das procissões de São Pedro.

Esse carro sou eu

A garagem de RC é um parque de diversões. Os vizinhos podem provar. Volta e meia, encontram-o pilotando um Chrysler Imperial Crown 1965, um Audi R8 Spyder ou um Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder. Mas o primeiro possante dele foi um Fusca 1960, bege, usado, comprado com o dinheiro do seu segundo álbum de estúdio, “Splish Splash”, lançado em 1963.

Repeteco

Há explicação para os nomes dos álbuns serem, na maior parte das vezes, o nome próprio do artista. Ele explicou uma vez ao GLOBO que até gostaria de variar e dar nome de alguma das canções, mas, como nunca sabe qual vai ser a música de trabalho, acaba nomeando-os simplesmente por "Roberto Carlos".

"E as rosas que cobriam nossa estrada..."

Atenção, plateia do show: há 180 chances de pegar uma rosa do rei. Ele joga sempre 144 vermelhas e 36 brancas nas apresentações.

A namorada

No começo de março deste ano, aos 81 anos, Roberto Carlos revelou que está comprometido.

— Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo (risos) — contou o rei, sorridente, também respondendo se casaria mais uma vez: — Para decidir se vou ou não casar, depende da pessoa com quem eu estiver. Não tenho nada contra o casamento, é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal.

Veja também

Evento Feira geek "Retrokon" acontece neste final de semana no Shopping Paulista North Way