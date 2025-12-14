A- A+

TV Globo Roberto Carlos bate com Cadillac durante gravação de especial de fim de ano em Gramado (RS) Veículo apresentou falha no sistema de freios; o artista e outras três pessoas foram levados ao hospital e liberados após exames

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente na madrugada deste domingo (14), em Gramado, na Serra Gaúcha, enquanto participava da gravação do clipe de abertura do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. No momento do ocorrido, o artista dirigia um Cadillac modelo 1960, utilizado na produção.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo apresentou uma falha mecânica no sistema de freios ao subir uma ladeira íngreme. Sem controle, o carro acabou descendo a via de ré e colidiu com outros três veículos que estavam no local. Em seguida, o Cadillac atingiu uma árvore.

Após o acidente, Roberto Carlos e outras três pessoas envolvidas foram encaminhados a um hospital da região para a realização de exames médicos. Segundo informações da RBS TV, todos passaram por avaliação e foram liberados, sem registro de ferimentos graves.

O cantor estava em Gramado exclusivamente para a gravação do especial de fim de ano da TV Globo, cuja produção incluía as cenas que estavam sendo filmadas no momento do acidente.

