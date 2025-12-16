A- A+

EXPLICAÇÃO Roberto Carlos bate com Cadillac: especialistas explicam o que pode ter causado incidente com carro O artista e outras três pessoas foram levados ao hospital e liberados após exames

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada o último domingo, em Gramado, na Serra Gaúcha, enquanto participava da gravação do clipe de abertura do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac modelo 1960, utilizado na produção audiovisual, que apresentou problemas no sistema de freios.

Segundo especialistas, o acidente envolvendo o carro dirigido pelo cantor pode estar relacionado às características técnicas do veículo, um modelo antigo que utiliza sistemas de frenagem distintos dos encontrados nos automóveis modernos.

Em entrevista à CNN, o técnico em automobilística Anderson Cesar Lira explicou que esse tipo de carro opera com mecanismos essencialmente mecânicos e hidráulicos, sem o suporte de recursos eletrônicos que hoje auxiliam o motorista em situações de emergência, o que torna a condução mais dependente da resposta física do sistema e do estado de conservação dos componentes.

No funcionamento básico desses veículos, ao acionar o pedal de freio, o motorista ativa o cilindro mestre, responsável por bombear o fluido de freio até as rodas. Esse fluido pressiona pastilhas ou lonas, que entram em atrito com discos ou tambores para reduzir a velocidade.

No caso de modelos como o Cadillac Eldorado, é comum o uso de freios a tambor nas quatro rodas, um conjunto considerado menos eficiente do que os sistemas a disco e mais sensível a desgaste e falhas decorrentes de manutenção inadequada.

Entre as possíveis causas de mau funcionamento estão vazamentos de fluido, entrada de ar no sistema hidráulico e problemas no próprio cilindro mestre. Segundo Lira, pode ocorrer vazamento interno nesse componente, situação em que o motorista pisa no pedal, que chega a descer normalmente, mas a pressão do fluido não é transmitida de forma suficiente às rodas. Nesses casos, o pedal pode apresentar sensação de estar “fofo”, enquanto o veículo não reduz a velocidade como esperado.

Outro ponto destacado é o papel do servofreio, também conhecido como hidrovácuo, sistema que utiliza o vácuo gerado pelo motor para reduzir o esforço necessário no pedal. Quando esse mecanismo falha, o pedal tende a ficar mais rígido, exigindo mais força do condutor para frear. Em situações específicas, como perda de rotação do motor ou funcionamento irregular, esse auxílio pode diminuir ou deixar de atuar, provocando uma mudança brusca na resposta do freio, especialmente perceptível em veículos mais antigos.

A ausência de sistemas eletrônicos de segurança, como o ABS, também aumenta o risco em frenagens bruscas. Sem sensores e módulos capazes de modular a pressão de frenagem, as rodas podem travar, fazendo com que o carro arraste e perca estabilidade. Diferentemente dos modelos modernos, esses veículos não contam com mecanismos automáticos para evitar o travamento das rodas, o que torna situações de emergência mais difíceis de controlar.

Carro desceu rua de ré

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo apresentou uma falha mecânica no sistema de freios ao subir uma ladeira íngreme. Sem controle, o carro acabou descendo a via de ré e colidiu com outros três veículos que estavam no local. Em seguida, o Cadillac atingiu uma árvore.

Após o acidente, Roberto Carlos e outras três pessoas envolvidas foram encaminhados a um hospital da região para a realização de exames médicos. Segundo informações da RBS TV, todos passaram por avaliação e foram liberados, sem registro de ferimentos graves.

O cantor estava em Gramado exclusivamente para a gravação do especial de fim de ano da TV Globo, cuja produção incluía as cenas que estavam sendo filmadas no momento do acidente.

