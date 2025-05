A- A+

Polêmica Roberto Carlos cancela show no México horas antes de subir no palco

Roberto Carlos cancelou um show que faria no estádio Arena Guadalajara, no México, neste sábado (17), horas antes de subir no palco.

Por meio das redes sociais de Roberto Carlos e da PMR Group Entertainment, um comunicado oficial foi lançado:

"Informamos ao público geral que, devido a recomendações da Câmara Municipal de Guadalajara, o show de Roberto Carlos, que estava programado para ser realizado no dia 17 de maio de 2025 na Arena Guadalajara, foi cancelado. O cancelamento do show está fora do controle do artiste, e agradecemos profundamente o apoio e compreensão do públivco que esperava esse evento com entusiasmo. A decisão foi tomada em conjunto com as autoridades competentes, priorizando o bem-estar e segurança de todos os presentes" informou o post.

Ainda não foi confirmada a causa do cancelamento do show.

*em atualização

