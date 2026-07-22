A- A+

SAÚDE Cantor Roberto Carlos passará por uma cirurgia de vesícula Comunicado foi feito em rede social do artista, nesta quarta (22)

O cantor Roberto Carlos vai passar por uma cirurgia, de acordo com comunicado feito pelo Instagram do artista nesta quarta-feira (22),

Nas informações, é dito que a cirurgia já estava programada, será de vesícula e por meio de uma videolaparoscopia.





Ainda de acordo com o comunicado, Roberto está seguindo todas as orientações médicas, se encontra tranquilo e deve cumprir agenda de shows que está programada.



Veja o comunicado na íntegra:





Fãs se manifestam

Após publicação do comunicado sobre a cirurgia do cantor de Cachoeiro do Itapemirim (ES), fãs e seguidores do "Rei" se manifestaram, em mensagens com desejos de melhoras.



"Em oração pela pronta recuperação do nosso Rei", escreveu uma seguidora. "Saúde, Robertão", escreveu outra pessoa. "Melhoras aí Rei", pontuou um seguidor.



Roberto Carlos está com agenda programada para shows em São Paulo, nos meses de agosto, setembro e outubro.



Já em dezembro, o "Navio Roberto Carlos" sai em alto-mar com convidados e fãs a bordo.



Veja também