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celebração Roberto Carlos completa 85 anos com show em sua cidade natal como comemoração Gravadora prometeu surpresa aos fãs no dia do aniversário do Rei

Neste domingo, 19 de abril, Roberto Carlos completa 85 anos de vida e de emoções. Para comemorar esta data, a equipe do cantor programou um show na sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, como não fazia havia três anos.



A partir das 20h, o Rei estará cantando os seus principais sucessos para os seus conterrâneos uma uma apresentação que será realizada no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. O show é parte da turnê "Eu ofereço flores", que também é o título de uma canção sua lançada em 2023.

A última vez que o cantor comemorou a data na sua cidade natal foi em 2023, em uma apresentação que foi marcada por emoção do cantor e do público de mais de 6 mil pessoas, que cantou "Parabéns a você" ao ídolo, junto de um bolo preparado por duas moradoras da cidade.

“Realmente é uma forma de receber esse carinho todo no dia do meu aniversário. Para mim, é um prazer maior ainda. Eu estou muito feliz. Para mim, é uma alegria trabalhar no dia do meu aniversário recebendo todas essas homenagens. Eu fico emocionado, não posso mais falar”, disse Roberto, à época, em entrevista ao Jornal Nacional.

Ainda jovem, Roberto Carlos deixou o Espírito Santo e morou em Niterói e no Rio de Janeiro, onde sua carreira deslanchou como sucesso da Jovem Guarda, ao lado de Wanderléa e de Erasmo Carlos, aquele se tornaria o seu principal parceiro nas composições.

Em 2025 e em 2024, o cantor também passou a data de seu aniversário fazendo shows, No entanto, eles aconteceram em Natal e em São Paulo, respectivamente.

Nas páginas da gravadora Sony, uma surpresa aos fãs é prometida. A empresa pediu que o público se cadastrasse, selecionando as canções favoritas que não podem faltar na apresentação e enviasse uma foto, que ficou em um mosaico nas páginas do cantor. Neste dia 19, a Sony prometeu que haverá uma surpresa especial para estes fãs.

Até a noite de sábado, ainda havia poucos ingressos à venda na plataforma Eventim e na bilheteria oficial da cidade, na Oriento Jóias, dentro do centro comercial Perim Center, no bairro Caiçara. O valor mais barato é de R$ 85 (meia), nas arquibancadas central e lateral.

Depois do show de aniversário, Roberto segue com sua turnê pelo Brasil, com shows em Praia Grande (SP), no dia 25 e em São Luís, no dia 9 de maio. Depois parte para alguns shows nos Estados Unidos, com agenda no dia 21 de maio, em Nova York, além de Boston, Miami e Orlando, respectivamente nos dias 23, 28 e 30 de maio. Só então volta ao Brasil, com dois shows confirmados no Nordeste, em cidades tradicionais pelas suas festas juninas: dia 12 de junho em Caruaru (PE), e dia 14 de junho em Campina Grande (PB).

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