Roberto Carlos confirma data extra no Recife; saiba como comprar ingressos

Roberto Carlos confirma uma nova data da turnê ''Eu Ofereço Flores'' no Recife. A apresentação extra do Rei será no dia 12 de outubro, às 19h30, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, conhecido como o Geraldão. O anúncio vem após os ingressos para o show do dia 11 de outubro esgotarem, demonstrando o interesse do público recifense com o cantor capixaba.

A segunda chance de garantir a presença no show de Roberto Carlos é agora. A venda de ingressos da data extra começou nesta terça-feira (9) através do site do Eventim e na bilheteria do Quiosque Prime no Shopping RioMar. O Rei da música brasileira reúne um repertório de sucessos da carreira, como ''É Preciso Saber Viver'' e ''Lady Laura'', além da música-título da turnê.

Roberto Carlos vem se tornando uma atração recorrente no calendário da capital pernambucana. Em dezembro passado, o capixaba fez a abertura da Virada Recife 2025, reunindo milhares de pessoas na praia do Pina, incluíndo os fãs que chegaram cedo para garantir um bom lugar na apresentação.

Ao longo da sua carreira de mais de seis décadas, Roberto Carlos lançou 70 álbuns no Brasil, se consolidando com canções românticas, incluindo os sucessos que viraram trilha sonora de novelas da televisão, como ''Abrazame Así'', "A Volta", "A Mulher que Eu Amo" e "Esse Cara Sou Eu". A turnê ''Eu Ofereço Flores'' é fruto do lançamento da canção de mesmo nome, em 2023, como forma de agradecimento aos fãs.

SERVIÇO

Roberto Carlos - Turnê ''Eu Ofereço Flores'' (data extra)

Quando: 12 de outubro, 19h30

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Av. Mal. Mascarenhas de Morais,7787, Imbiribeira

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Eventim e no quiosque da Ingresso Prime, no Shopping RioMar

Informações: @festacheia.

