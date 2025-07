A- A+

SHOW Roberto Carlos confirma show no Recife, no Geraldão, em outubro; veja como comprar ingressos Cantor capixaba está na estrada com a turnê ''Eu Ofereço Flores''

O Rei Roberto Carlos desembarca no Recife com a turnê ''Eu Ofereço Flores'' no dia 11 de outubro, às 20h, no Ginásio Geraldão. O cantor capixaba traz no repertório a música-título e muitos clássicos da carreira, como ''É Preciso Saber Viver'' e ''Lady Laura''. Venda de ingressos começa nesta quinta-feira (31), a partir das 12h, através do site Eventim (www.eventim.com.br) e nos quiosques da Ingresso Prime, no Shopping RioMar.

Em dezembro passado, Roberto Carlos realizou a abertura da Virada Recife 2025, reunindo milhares de pessoas na praia do Pina, incluíndo os aficionados que acamparam durante o dia para garantir um bom lugar na apresentação do Rei. O show ''Eu Ofereço Flores'' é fruto do lançamento da canção de mesmo nome, em 2023, como forma de agradecimento aos fãs.

Em mais de seis décadas de carreira, Roberto Carlos lançou 70 álbuns no Brasil, se consolidando com canções românticas, contendo diversos sucessos que viraram trilha sonora de novelas da televisão, como ''Abrazame Así'', "A Volta", "A Mulher que Eu Amo" e "Esse Cara Sou Eu". O show na capital pernambucana vai atravessar diversas gerações, reunindo clássicos e músicas em diferentes idiomas.

Não vão faltar candidatas(os) para a acirrada disputa pela rosa beijada e jogada pelo Rei, em um dos momentos mais aguardados da noite. Quem vai tentar a sorte?

SERVIÇO

Roberto Carlos - Turnê ''Eu Ofereço Flores''

Quando: 11 de outubro, 20h

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Av. Mal. Mascarenhas de Morais,7787, Imbiribeira

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Eventim e nos quiosques da Ingresso Prime, no Shopping RioMar

Informações: @festacheia.

Veja também