Roberto Carlos faz show no Recife em agosto; veja informações sobre ingressos

O cantor Roberto Carlos voltará ao Recife para um show no Classic Hall. A apresentação do Rei acontece no dia 12 de agosto, um sábado. A venda online de ingressos começa nesta quarta-feira (28), às 14h, no site da Eventim. Nas bilheterias físicas da casa de shows, a venda terá início na sexta (30).

Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados.

Além do Recife, Roberto Carlos se apresenta em Campina Grande (PB), no dia 10 de agosto, e em Fortaleza (CE), no dia 16 do mesmo mês.

O último show do Rei na capital pernambucana aconteceu em outubro de 2022. Na ocasião, Roberto se apresentou no ginásio Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



